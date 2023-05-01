В Ленинградской области возбудили уголовное дело после подрыва ЛЭП

Сейчас следователи ФСБ вместе с другими экспертами проводят необходимые следственные действия

01 мая 2023, 17:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Уголовное дело по статьям о диверсии и о незаконном обороте взрывных устройств возбуждено после подрыва опоры линии электропередачи (ЛЭП) в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава региона Александр Дрозденко.

Сейчас следователи ФСБ вместе с другими экспертами проводят необходимые следственные действия, в том числе "детальный осмотр" места происшествия.

Как сообщает Telegram-канал "78" со ссылкой на источник, на месте подрыва обнаружили ещё три взрывных устройства. Оперативные службы продолжают свою работу.

Напомним, что взрыв произошёл ночью 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района. Одну опору ЛЭП подорвали, на второй обнаружили неизвестный предмет – взрывотехники разминировали заряд. Дрозденко обращался к жителям области с просьбой сообщать в правоохранительные органы обо всех подозрительных лицах и предметах.