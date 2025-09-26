В бюджете Барнаула добавили денег на расселение аварийных домов

На переселение в 2025 году потратят более 1,3 млрд рублей

26 сентября 2025, 14:00, ИА Амител

Аварийный дом в Барнауле / Фото: amic.ru

Почти 107 млн рублей дополнительно добавят на переселение жителей из аварийного жилищного фонда в Барнауле. Общая сумма превысит 1,3 млрд рублей. Такое решение приняли депутаты городской думы на заседании в пятницу, 26 сентября, во время корректировки бюджета краевой столицы на 2025 год.

Основное изменение параметров казны связано как раз с переселением жителей из аварийного жилищного фонда. На эти цели дополнительно направят 106,8 млн рублей. Еще 133,5 млн удалось перераспределить внутри бюджета за счет экономии, сообщила председатель БГД Галина Буевич.

«Для Барнаульской городской Думы это одно из приоритетных направлений работы. Первоначально в бюджете города мы предусмотрели на эти цели 642,9 млн рублей. В течение года благодаря усилиям властей всех уровней мы перешагнули отметку в миллиард. В результате вместе с сегодняшним увеличением сумма средств на переселение составляет 1 млрд 388,6 млн рублей», – отметила Буевич.

В целом же доходы главного финансового документа увеличены на 131,9 млн рублей и составили 32 млрд 311 млн рублей. Расходы выросли на 226,6 млн и достигли 33 млрд 489 млн рублей. Дефицит бюджета составил 1 млрд 178 млн рублей.

Помимо этого, в Барнаул из краевого бюджета поступят дополнительные 25 млн рублей. Средства направят на капитальный ремонт многоквартирных домов по судебным решениям.

Еще 94,8 млн рублей выделены на финансирование решения БГД об увеличении единовременной выплаты горожанам, заключившим контракт с Минобороны, с 30 до 200 тысяч рублей.