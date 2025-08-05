Недоступная роскошь? ЛДПР в Алтайском крае выступает за доступный отдых в детских лагерях
Приобрести путевку в загородный детский лагерь для ребенка может далеко не каждая семья. Ситуацию надо менять, считают в ЛДПР
05 августа 2025, 18:40, ИА Амител
ЛДПР требует снизить цены на путевки в детские загородные лагеря как минимум в два раза и увеличить продолжительность смен. Сегодня в Алтайском крае активисты партии провели серию одиночных пикетов с требованием сделать детский отдых доступным для каждой семьи.
«Отдых в детском загородном лагере стал роскошью. Песни у костра, походы на природу, соревнования и азарт, дружба, которая не забывается, – многие дети лишены всего этого, так как родители не имеют возможности отправить их на отдых. Да, в Алтайском крае выплачивают компенсации в размере 50% от стоимости путевки. Но этого недостаточно. В этом году средняя цена за путевку в регионе – 30 тысяч рублей. А средняя зарплата – 60 тысяч. Даже с учетом компенсации отдых двоих детей обойдется родителям в целую зарплату. На что жить семье дальше?" – говорит координатор Алтайского реготделения ЛДПР Сергей Булаев.
Кроме того, родители школьников в Алтайском крае жалуются депутатам ЛДПР на слишком короткие смены в загородных летних лагерях, говорит заместитель председателя Комитета АКЗС по социальной защите Ирина Шудра.
Она напомнила, что раньше смены в лагерях длились 21 день. В период пандемии коронавируса их сократили до 14 дней. Сейчас пандемия далеко позади, а смены по-прежнему короткие. Однако двух недель детям не хватает для полноценного отдыха.
«Смены в 21 день были придуманы не просто так. Это минимум, чтобы организм ребенка оздоровился, восстановился и набрался сил. Нужно возвращаться к этому варианту отдыха», – подчеркнула Ирина Шудра.
Она указала, что с увеличением продолжительности смены вырастет и стоимость путевки. Соответственно, увеличится и сумма компенсации, которую придется выплачивать из регионального бюджета.
«Это, конечно, острый вопрос для нашего края. Но на весах здоровье детей», – сказала депутат ЛДПР.
Отметим, сегодня вышла статься лидера ЛДПР Леонида Слуцкого с предложениями, как снизить семейные затраты на детский отдых. Среди предложений ЛДПР:
- ежегодно выдавать семьям оздоровительные сертификаты на 20 000 рублей;
- закрыть нелегальные лагеря;
- закрепить стандарты качества и безопасности детского отдыха законом;
- установить зарплаты вожатым на уровне не ниже средних по региону.
Справка: Летом-2025 средняя стоимость путевки в детский загородный лагерь в Алтайском крае составляет 29 600 рублей. Из краевого бюджета родителям на путевки компенсируют:
– для школьников в возрасте от 6,5 до 15 лет включительно – 14 800 рублей;
– дополнительно для сотрудников краевых государственных учреждений и органов государственной власти Алтайского края – 6000 рублей;
– для многодетных семей, направивших на отдых троих и более детей, – 29 600 рублей на третьего и каждого последующего ребенка.
Также организован бесплатный отдых детей из семей участников СВО и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году запланировано 200 путевок для таких ребят.
19:39:49 05-08-2025
Отличная инициатива. Даже с учетом компенсации, отправляя в этом году 3-х детей-школьников в загородный лагерь,потратились более чем...И универсальное пособие,пожалуйста, сделайте без привязки к доходам. Четверо детей, не получаем ничего, потому что много работаем и "много" зарабатываем. Пусть равенство прав восторжествуют!
20:07:04 05-08-2025
Это ваши проблемы. Зарабатываете. А можно было и на одном остановиться.
20:23:40 05-08-2025
Почему забота о детях, проходит в рамка поддержки какого-то Леонида?
06:37:22 06-08-2025
Стоимость-то адекватная. С учетом проживания, питания, развлечения. По советской традиции, хотелось бы, чтобы бесплатно. Т.к. государство, если заботится о демографии, должно создавать комфортные условия для воспитания и развития детей. А не только об итэшниках и о участниках СВО заботиться.
08:45:21 06-08-2025
как же мы в деревне выросли то без отдыха? не уставали наверное!?
09:20:26 06-08-2025
Этот Серёжа явно популист. Он может сам открыть детский лагерь, и оздоравливать там детей за 5000р целых 21 день. Но нет, он требует от частных владельцев лагерей снижать цены. Нужно вообще убирать все эти меры государственной поддержки, ибо если собрались доплачивать 14800, так доплачивайте 14800 ВСЕМ семьям, а уж они сами найдут возможность как отдохнуть на эти деньги.
Опять же читаем далее: "– дополнительно для сотрудников краевых государственных учреждений и органов государственной власти Алтайского края – 6000 рублей;" - а то есть дети не сотрудников это чмо на палочке? Эти сотрудники не привносят ничего в экономику и живут за счёт налогов, но льгот у них больше, чем у зарабатывающих россиян. Несправедливо. Очень несправедливо.
09:54:13 06-08-2025
Мне понравилась средняя зарплата в 60т.р. Хочу.
10:43:41 06-08-2025
Популист? Не думаю)
11:00:34 06-08-2025
16:02:18 06-08-2025
а в чем проблема? выдуманная. наши ездят в лагерь за 1300 руб / неделя, остальное платит государство. Проблема реально надуманная и только бесит эта ЛДПР. Займитесь реальными кошмарами - развязка, музе и пр. куча проблем то! но явно не эта - про лагеря