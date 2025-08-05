Недоступная роскошь? ЛДПР в Алтайском крае выступает за доступный отдых в детских лагерях

Приобрести путевку в загородный детский лагерь для ребенка может далеко не каждая семья. Ситуацию надо менять, считают в ЛДПР

05 августа 2025, 18:40, ИА Амител

Пикеты ЛДПР в Барнауле / Фото предоставлено пресс-службой ЛДПР

ЛДПР требует снизить цены на путевки в детские загородные лагеря как минимум в два раза и увеличить продолжительность смен. Сегодня в Алтайском крае активисты партии провели серию одиночных пикетов с требованием сделать детский отдых доступным для каждой семьи.

«Отдых в детском загородном лагере стал роскошью. Песни у костра, походы на природу, соревнования и азарт, дружба, которая не забывается, – многие дети лишены всего этого, так как родители не имеют возможности отправить их на отдых. Да, в Алтайском крае выплачивают компенсации в размере 50% от стоимости путевки. Но этого недостаточно. В этом году средняя цена за путевку в регионе – 30 тысяч рублей. А средняя зарплата – 60 тысяч. Даже с учетом компенсации отдых двоих детей обойдется родителям в целую зарплату. На что жить семье дальше?" – говорит координатор Алтайского реготделения ЛДПР Сергей Булаев.

Кроме того, родители школьников в Алтайском крае жалуются депутатам ЛДПР на слишком короткие смены в загородных летних лагерях, говорит заместитель председателя Комитета АКЗС по социальной защите Ирина Шудра.

Она напомнила, что раньше смены в лагерях длились 21 день. В период пандемии коронавируса их сократили до 14 дней. Сейчас пандемия далеко позади, а смены по-прежнему короткие. Однако двух недель детям не хватает для полноценного отдыха.

«Смены в 21 день были придуманы не просто так. Это минимум, чтобы организм ребенка оздоровился, восстановился и набрался сил. Нужно возвращаться к этому варианту отдыха», – подчеркнула Ирина Шудра.

Она указала, что с увеличением продолжительности смены вырастет и стоимость путевки. Соответственно, увеличится и сумма компенсации, которую придется выплачивать из регионального бюджета.

«Это, конечно, острый вопрос для нашего края. Но на весах здоровье детей», – сказала депутат ЛДПР.

Отметим, сегодня вышла статься лидера ЛДПР Леонида Слуцкого с предложениями, как снизить семейные затраты на детский отдых. Среди предложений ЛДПР:

ежегодно выдавать семьям оздоровительные сертификаты на 20 000 рублей;

закрыть нелегальные лагеря;

закрепить стандарты качества и безопасности детского отдыха законом;

установить зарплаты вожатым на уровне не ниже средних по региону.

Справка: Летом-2025 средняя стоимость путевки в детский загородный лагерь в Алтайском крае составляет 29 600 рублей. Из краевого бюджета родителям на путевки компенсируют:



– для школьников в возрасте от 6,5 до 15 лет включительно – 14 800 рублей;

– дополнительно для сотрудников краевых государственных учреждений и органов государственной власти Алтайского края – 6000 рублей;

– для многодетных семей, направивших на отдых троих и более детей, – 29 600 рублей на третьего и каждого последующего ребенка.

Также организован бесплатный отдых детей из семей участников СВО и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году запланировано 200 путевок для таких ребят.