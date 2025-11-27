Рост зарплат и поддержка бойцов. Депутаты приняли бюджет Алтайского края на 2026 год
Доходы бюджетников вырастут на 7%, а МРОТ — на 21%
27 ноября 2025, 17:15, ИА Амител
Парламент Алтайского края принял бюджет на 2026 год в окончательной редакции. Согласно документу, доходы составят 204,8 млрд рублей, расходы – 218,8 млрд рублей, дефицит достигнет 13,9 млрд рублей. По сравнению с первоначальным проектом доходная часть увеличилась на 5,7 млрд рублей, что позволило усилить социальные статьи расходов.
Ключевые положения бюджета:
-
заработная плата для получателей МРОТ вырастет на 21%;
-
оклады бюджетников увеличатся в среднем на 7%;
-
социальные выплаты (кроме ЖКУ) проиндексируют на 4%;
-
компенсации за жилищно-коммунальные услуги повысятся на 9%;
-
бюджет ТФОМС составит 58,5 млрд рублей (+7,5% к 2025 году).
Как отметил председатель АКЗС Александр Романенко, значительная часть средств будет направлена на поддержку участников СВО и органов местного самоуправления. Депутаты планируют в течение года продолжить работу над повышением зарплат бюджетной сферы, поскольку текущий рост в 7% считается недостаточным.
Как прошла ноябрьская сессия АКЗС, на которой, помимо бюджета, депутаты внесли изменения в региональное налоговое законодательство и приняли закон о садоводческих товариществах, - смотрите в фоторепортаже amic.ru.
Ранее "Единая Россия" представила свои инициативы по бюджету Алтайского края на 2026 год. Депутаты подчеркнули, что документ формируется в непростых условиях.
22:27:03 27-11-2025
Морды у всех округлились намного больше уМРОТ.