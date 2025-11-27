Рост зарплат и поддержка бойцов. Депутаты приняли бюджет Алтайского края на 2026 год

Доходы бюджетников вырастут на 7%, а МРОТ — на 21%

27 ноября 2025, 17:15, ИА Амител

Сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Парламент Алтайского края принял бюджет на 2026 год в окончательной редакции. Согласно документу, доходы составят 204,8 млрд рублей, расходы – 218,8 млрд рублей, дефицит достигнет 13,9 млрд рублей. По сравнению с первоначальным проектом доходная часть увеличилась на 5,7 млрд рублей, что позволило усилить социальные статьи расходов.

Ключевые положения бюджета:

заработная плата для получателей МРОТ вырастет на 21%;

оклады бюджетников увеличатся в среднем на 7%;

социальные выплаты (кроме ЖКУ) проиндексируют на 4%;

компенсации за жилищно-коммунальные услуги повысятся на 9%;

бюджет ТФОМС составит 58,5 млрд рублей (+7,5% к 2025 году).

Как отметил председатель АКЗС Александр Романенко, значительная часть средств будет направлена на поддержку участников СВО и органов местного самоуправления. Депутаты планируют в течение года продолжить работу над повышением зарплат бюджетной сферы, поскольку текущий рост в 7% считается недостаточным.

Ранее "Единая Россия" представила свои инициативы по бюджету Алтайского края на 2026 год. Депутаты подчеркнули, что документ формируется в непростых условиях.