В правительстве уже подготовили документ, который ускорит процесс

28 февраля 2024, 14:00, ИА Амител

Газовая плита / Фото: unsplash.com

В России намерены решить проблему так называемого "основного абонента" – компании или физлица, – который не оказывает услуги по транспортировке газа, но владеет объектом сети газораспределения или газопотребления и может отказать в подключении, сообщает "СенатИнформ".

Как отметил директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго РФ Артем Верхов, из-за такого "основного абонента" в итоге замедляются темпы газификации, и проблему нужно решать на уровне законодательства.

"Соответствующую инициативу вскоре дадут на изучение сенаторам и депутатам", – рассказал Верхов.

В документе также прописаны условия перехода бесхозяйных газовых сетей во владение или аренду газораспределительных организаций и правила тарификации при транспортировке газа по таким сетям.

В Минэнерго уверены, что документ поспособствует более эффективному использованию уже построенных газопроводов для подключения домов к газовым сетям.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал, когда газифицируют всю Россию и сколько миллиардов на это тратится.