Миллер рассказал, когда газифицируют всю Россию и сколько миллиардов на это тратится

В 2024 году планируется увеличить темпы работы по догазификации и газификации

27 декабря 2023, 12:00, ИА Амител

Алексей Миллер / Фото: kremlin.ru

Глава компании "Газпром" Алексей Миллер рассказал президенту России Владимиру Путину, что стопроцентная газификация всей страны будет достигнута к 2030 году, сообщается на сайте Кремля.

"Ваша задача, которая поставлена по достижению стопроцентной газификации в Российской Федерации к 2030 году, будет абсолютно точно выполнена", – заявил Миллер.

Он уточнил, что в 2023 году газифицировано более 400 населенных пунктов, построено 2900 километров магистральных газопроводов.

В 2024 году планируется увеличить темпы работы по догазификации и газификации.

"Выделили рекордную сумму на эти цели – 270,3 миллиарда рублей. Это на 33,5 миллиарда рублей больше, чем в этом году", – подчеркнул глава "Газпрома".

На 1 января 2024 года уровень технически возможной сетевой газификации по стране должен составить 89%.