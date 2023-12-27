НОВОСТИОбщество

Миллер рассказал, когда газифицируют всю Россию и сколько миллиардов на это тратится

В 2024 году планируется увеличить темпы работы по догазификации и газификации

27 декабря 2023, 12:00, ИА Амител

Алексей Миллер / Фото: kremlin.ru
Алексей Миллер / Фото: kremlin.ru

Глава компании "Газпром" Алексей Миллер рассказал президенту России Владимиру Путину, что стопроцентная газификация всей страны будет достигнута к 2030 году, сообщается на сайте Кремля.

"Ваша задача, которая поставлена по достижению стопроцентной газификации в Российской Федерации к 2030 году, будет абсолютно точно выполнена", – заявил Миллер.

Он уточнил, что в 2023 году газифицировано более 400 населенных пунктов, построено 2900 километров магистральных газопроводов.

В 2024 году планируется увеличить темпы работы по догазификации и газификации.

"Выделили рекордную сумму на эти цели – 270,3 миллиарда рублей. Это на 33,5 миллиарда рублей больше, чем в этом году", – подчеркнул глава "Газпрома".

На 1 января 2024 года уровень технически возможной сетевой газификации по стране должен составить 89%.

Информационный день в Калманском районе / Фото: altai-ter.er.ru

Жителям алтайского села рассказали, как подвести газ по программе догазификации

До конца года в регионе планируют завести голубое топливо в 30 тысяч домов
НОВОСТИОбщество
Россия газификация

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

12:23:40 27-12-2023

За счёт потребителей всё и окупится быстренько

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:25:33 27-12-2023

Не было бы счастья, да несчастье помогло.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:46:44 27-12-2023

На Мюллера сильно похож стал. Не прибухивает?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:41:48 27-12-2023

20 м стальной трубы и котел газовый за 250 тысяч. Не многовато за подключение?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:47:13 27-12-2023

Работал кассиром у Путина, стал главным газовиком и миллиардером.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:28:55 27-12-2023

Гость (13:47:13 27-12-2023) Работал кассиром у Путина, стал главным газовиком и миллиард... А злые языки всё говорят, что социальные лифты в государстве не работают. Врут, как водится...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:41 27-12-2023

А за это время, как говорил Насреддин,либо осёл сдохнет, либо падишах.(восточная сказка)

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

14:27:34 27-12-2023

Про осла и падишаха. К 2030 году в Алт. крае сгинет великое множество вымирающих поселков, куда тянуть трубу будет уже не нужно. Люди не дождались и ушли кто в Барнаул, Новосиб, а кто - в иной мир. Да, а газификация приблизится к 100 %. Для таких как Мюллер важны цифры, а не люди.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:21:12 27-12-2023

а вроде еще Карлин обещал газифицировать весь край вроде к 2016 году,уже и Карлин уехал и газ так и не дошел до жителей края

  7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров