Сработало самодельное взрывное устройство (СВУ)

02 августа 2026, 08:23, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В московском ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), сообщает Lenta.ru со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Неизвестная женщина пыталась пронести бомбу, но ей помешал охранник. После этого прогремел взрыв, они оба и еще один посетитель погибли.

Пострадал 21 человек. Раненых госпитализировали с открытыми и закрытыми черепно-мозговыми травмами, проникающими ранениями тела и конечностей, а также ожогами. Один из пострадавших получил резано-рваную рану бедра. Один пациент перенес клиническую смерть.

Что уже известно следствию?

Сила взрыва составила около одного килограмма в тротиловом эквиваленте. Устройство было начинено металлическими шариками, сообщает "Коммерсантъ". По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

«Первыми стали подъезжать пожарные, за ними — реанимобили, затем — Росгвардия и другие службы. Когда я вышла из подъезда, увидела, что из ресторана выбегают нарядные женщины. Свои туфли они несли в руках, за ними вышел мужчина без рубашки, у него была окровавлена майка. Они выходили в сторону метро "Баррикадная". Кажется, взрыв произошел снаружи ресторана», — рассказал один из очевидцев.

Есть вероятность, что целью подрыва были гости частного мероприятия на веранде ресторана. Вечеринка тщательно охранялась.

Вероятно, бомбу подорвали дистанционно. По предварительной версии, курьер не знала о содержимом посылки.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, сообщили в Следственном комитете России.