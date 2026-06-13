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Курьер принес посылку — прогремел взрыв. Совершено покушение на экс‑главу МГБ ДНР Пинчука

Его спасла бронированная дверь

13 июня 2026, 08:07, ИА Амител

Место покушения на Андрея Пинчука / Фото: НТВ
Место покушения на Андрея Пинчука / Фото: НТВ

В Новой Москве произошел взрыв возле загородного дома бывшего министра госбезопасности Донецкой Народной Республики Андрея Пинчука. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в результате инцидента никто не пострадал. 

«Да, подтверждаю, что на меня было совершено покушение. Мы со следствием определились, что я не буду разглашать более подробную информацию», — заявил Пинчук в разговоре с РБК

Как сообщил собеседник ТАСС, взрыв случился после того, как курьер доставил посылку к дому экс‑министра в поселке Щапово. По уточнению источника, из‑за взрыва в здании выбило окна на первом этаже и повредило входную дверь.

Андрей Пинчук занял пост первого министра госбезопасности ДНР в июле 2014 года и исполнял свои обязанности в правительствах Александра Бородая и Александра Захарченко вплоть до марта 2015‑го. Он имеет звание полковника запаса ФСБ, дважды награжден орденом Мужества, также удостоен ордена Почета и звания "Герой ДНР". 

После переезда в Москву в 2015 году Пинчук основал Союз добровольцев Донбасса, а в период с 2017 по 2021 год был первым проректором МГТУ "Станкин". Кроме того, он доктор политических наук и член Союза писателей России. В 2022–2025 годах экс‑министр командовал добровольческими отрядами "Центр" и "БАРС‑13" и в настоящее время находится под санкциями со стороны ЕС, США и ряда других стран.

Происшествия
       

Комментарии 6

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гость

08:17:12 13-06-2026

Служба безопасности как всегда на высоте.А по простому безобразие и главное везде.

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Вежливый человек

09:20:06 13-06-2026

А нечего дома загородные под Москвой заводить, когда сам из ДНР.

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Гость

09:53:52 13-06-2026

Вежливый человек (09:20:06 13-06-2026) А нечего дома загородные под Москвой заводить, когда сам из ...
Так укронацисты решили.И вы,вежливый,их поддерживаете душой.

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Гость

10:05:10 13-06-2026

Вежливый человек (09:20:06 13-06-2026) А нечего дома загородные под Москвой заводить, когда сам из ...
Это как бы прописано в должности. Хотя некоторым достаётся за все заслуги казённый. Ну тут уж как повезёт...

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Гость

09:54:37 13-06-2026

В целом живя в Москве за бронированной дверью, очень удобно возглавлять добровольцев Донбасса

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Гость

12:17:18 13-06-2026

Гость (09:54:37 13-06-2026) В целом живя в Москве за бронированной дверью, очень удобно ... Он военный пенсионер.

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