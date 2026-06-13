Курьер принес посылку — прогремел взрыв. Совершено покушение на экс‑главу МГБ ДНР Пинчука
Его спасла бронированная дверь
13 июня 2026, 08:07, ИА Амител
В Новой Москве произошел взрыв возле загородного дома бывшего министра госбезопасности Донецкой Народной Республики Андрея Пинчука. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в результате инцидента никто не пострадал.
«Да, подтверждаю, что на меня было совершено покушение. Мы со следствием определились, что я не буду разглашать более подробную информацию», — заявил Пинчук в разговоре с РБК.
Как сообщил собеседник ТАСС, взрыв случился после того, как курьер доставил посылку к дому экс‑министра в поселке Щапово. По уточнению источника, из‑за взрыва в здании выбило окна на первом этаже и повредило входную дверь.
Андрей Пинчук занял пост первого министра госбезопасности ДНР в июле 2014 года и исполнял свои обязанности в правительствах Александра Бородая и Александра Захарченко вплоть до марта 2015‑го. Он имеет звание полковника запаса ФСБ, дважды награжден орденом Мужества, также удостоен ордена Почета и звания "Герой ДНР".
После переезда в Москву в 2015 году Пинчук основал Союз добровольцев Донбасса, а в период с 2017 по 2021 год был первым проректором МГТУ "Станкин". Кроме того, он доктор политических наук и член Союза писателей России. В 2022–2025 годах экс‑министр командовал добровольческими отрядами "Центр" и "БАРС‑13" и в настоящее время находится под санкциями со стороны ЕС, США и ряда других стран.
08:17:12 13-06-2026
Служба безопасности как всегда на высоте.А по простому безобразие и главное везде.
09:20:06 13-06-2026
А нечего дома загородные под Москвой заводить, когда сам из ДНР.
09:53:52 13-06-2026
Вежливый человек (09:20:06 13-06-2026) А нечего дома загородные под Москвой заводить, когда сам из ...
Так укронацисты решили.И вы,вежливый,их поддерживаете душой.
10:05:10 13-06-2026
Вежливый человек (09:20:06 13-06-2026) А нечего дома загородные под Москвой заводить, когда сам из ...
Это как бы прописано в должности. Хотя некоторым достаётся за все заслуги казённый. Ну тут уж как повезёт...
09:54:37 13-06-2026
В целом живя в Москве за бронированной дверью, очень удобно возглавлять добровольцев Донбасса
12:17:18 13-06-2026
Гость (09:54:37 13-06-2026) В целом живя в Москве за бронированной дверью, очень удобно ... Он военный пенсионер.