Курьер принес посылку — прогремел взрыв. Совершено покушение на экс‑главу МГБ ДНР Пинчука

Его спасла бронированная дверь

13 июня 2026, 08:07, ИА Амител

Место покушения на Андрея Пинчука / Фото: НТВ

В Новой Москве произошел взрыв возле загородного дома бывшего министра госбезопасности Донецкой Народной Республики Андрея Пинчука. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в результате инцидента никто не пострадал.

«Да, подтверждаю, что на меня было совершено покушение. Мы со следствием определились, что я не буду разглашать более подробную информацию», — заявил Пинчук в разговоре с РБК.

Как сообщил собеседник ТАСС, взрыв случился после того, как курьер доставил посылку к дому экс‑министра в поселке Щапово. По уточнению источника, из‑за взрыва в здании выбило окна на первом этаже и повредило входную дверь.

Андрей Пинчук занял пост первого министра госбезопасности ДНР в июле 2014 года и исполнял свои обязанности в правительствах Александра Бородая и Александра Захарченко вплоть до марта 2015‑го. Он имеет звание полковника запаса ФСБ, дважды награжден орденом Мужества, также удостоен ордена Почета и звания "Герой ДНР".

После переезда в Москву в 2015 году Пинчук основал Союз добровольцев Донбасса, а в период с 2017 по 2021 год был первым проректором МГТУ "Станкин". Кроме того, он доктор политических наук и член Союза писателей России. В 2022–2025 годах экс‑министр командовал добровольческими отрядами "Центр" и "БАРС‑13" и в настоящее время находится под санкциями со стороны ЕС, США и ряда других стран.