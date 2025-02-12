В Москве два человека отравились слойками, в которых нашли похожие на ртуть шарики

Городской Роспотребнадзор проводит расследование по факту случившегося

12 февраля 2025, 14:20, ИА Амител

Слойки с серебристыми шариками / Фото: скриншот из видео пресс-службы московского Минздрава

Двое москвичей обратились за медицинской помощью, после того как съели купленные в пекарне слойки. Со слов пострадавших, в выпечке были серебристые шарики, похожие на ртуть. Об этом сообщает пресс-служба московского Минздрава.

Бригада скорой помощи провела отравившимся промывание желудка. Для дальнейшего обследования и лечения пациенты доставлены в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Медики сделали им полное промывание желудочно-кишечного тракта.

"Состояние пострадавших оценивается как стабильное. Врачи продолжают проведение необходимых мероприятий", – сообщили в Минздраве Москвы.

Управление Роспотребнадзора по Москве расследует произошедшее.