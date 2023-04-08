В Москве прошла церемония прощания с военкором Татарским

Журналист погиб в результате теракта

08 апреля 2023, 18:30, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

В Москве 8 апреля прошла церемония прощания с военкором Максимом Фоминым, известным под псевдонимом Владлен Татарский.

Как пишет РИА Новости, панихиду провели в похоронном зале Троекуровского кладбища в открытом формате. Попрощаться с журналистом пришли его близкие и соратники.

По информации ТАСС, проститься с военкором пришли около тысячи человек.

Владлен Татарский погиб вечером 2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга во время встречи с подписчиками. Там взорвалась заминированная статуэтка, которую ему вручила девушка по имени Дарья Трепова. Пострадали тогда ещё 40 человек. Изначально правоохранители завели дело по статье об убийстве общеопасным способом, но вскоре переквалифицировали его в теракт. Трепову задержали и поместили в СИЗО на два месяца. По версии следствия, она действовала по указанию лиц, руководящих с Украины.