Россиянин хотел угнать машину, но не смог и заснул в ней

Полицейские нашли его спящим в салоне автомобиля

06 декабря 2025, 15:35, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Рязанской области неудавшийся угонщик был приговорен к условному сроку, после того как его нашли спящим в украденном автомобиле. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Правонарушитель, будучи в нетрезвом виде, разбил окно "Лады", проник в салон и попытался запустить двигатель, соединив провода. Но угнать транспортное средство ему не удалось. Не имея возможности завести машину, злоумышленник остался внутри и уснул.

Утром прибывшие полицейские обнаружили его в транспортном средстве. Суд признал обвиняемого виновным в попытке незаконного завладения автомобилем. В качестве меры пресечения ему назначили два года условно с аналогичным испытательным периодом.