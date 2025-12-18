Бийчанин угнал "красивый иностранный мотоцикл" и немного покатал его по городу

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

18 декабря 2025, 11:00, ИА Амител

Мотоцикл / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае задержали 30-летнего жителя Бийска, который угнал мотоцикл и попытался убежать, сообщает региональное МВД.

«Сотрудники уголовного розыска быстро установили причастного к угону. Им оказался ранее судимый безработный житель», – рассказали в ведомстве.

Мужчина пояснил, что он возвращался домой и заметил на парковке красивый иностранный мотоцикл. Он снял его с подставки и покатил во двор. Там попытался завести транспорт с помощью замыкания проводов.

«В этот момент подошел молодой человек, заинтересовавшийся техникой. Пока они разговаривали, во двор заехала машина, в которой находился настоящий владелец мотоцикла. Увидев происходящее, угонщик бросился бежать», – отметили в МВД.

Бийчанину грозит до пяти лет лишения свободы за "неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения". Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее 24-летний житель Барнаула под видом покупателя угнал мотоцикл Kawasaki в Кемерове.