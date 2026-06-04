В мумии "ледяного человека" Этци нашли жизнь

Этот древний мужчина умер больше 5300 лет назад

04 июня 2026, 16:45, ИА Амител

Ученые, лаборатория / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В известной мумии "ледяного человека" Этци нашли жизнь, пишет "Газета.ru" со ссылкой на журнал Microbiome. Труп мужчины обнаружили в 1991 году в Эцтальских Альпах на границе Австрии и Италии. После многовекового пребывания во льдах тело сохранилось в отличном состоянии.

«У мумии уцелели кожа, внутренние органы, мышцы и содержимое желудка. Это сделало Этци одним из самых ценных объектов для изучения жизни людей медного века», — пишет издание.

Во время нового исследования эксперты изучили микробное сообщество, сохранившееся на коже и в тканях мумии. Часть собранных живых бактерий и грибов напоминает микрофлору, обнаруженную в других древних человеческих останках. Но она почти не встречается у современных жителей индустриальных стран.

Наиболее примечательным оказался грибок рода Glaciozyma. Его количество резко увеличилось по сравнению с числом на образцах, собранных в 2010 и 2019 годах.

Ученые считают, что это может свидетельствовать о медленном размножении микроорганизмов даже при температуре около -6 градусов Цельсия и почти стопроцентной влажности. А именно в таких условиях хранят мумию.