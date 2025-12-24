В МВД раскрыли новую ловушку мошенников для россиян – в ход пошли военкоматы

Аферисты маскируются под сотрудников военкомата, чтобы похитить персональные данные

24 декабря 2025, 14:14, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Министерство внутренних дел РФ выявило новую схему телефонного мошенничества: злоумышленники представляются сотрудниками военкомата и под предлогом "оцифровки личных данных" выманивают у граждан паспортные данные и номера СНИЛС. Информацию об этом опубликовал ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Как работает схема обмана? Совершается звонок от "сотрудника военкомата". Жертве звонит неизвестный, который уверенно представляется работником военного комиссариата.

«Мошенник сообщает, что гражданину необходимо лично явиться в военкомат для "оцифровки личных данных". Поскольку военкомат – "режимный объект", для прохода якобы требуется либо повестка, либо специальный пропуск. При этом аферист заявляет, что повестку выслать пока невозможно, а для оформления пропуска нужны персональные данные», – говорится в документе.

Под этим предлогом злоумышленник запрашивает серию и номер паспорта, сведения о том, кем и когда паспорт выдан и номер СНИЛС. Получив нужные данные, мошенник прерывает связь, а жертва остается без защиты своих персональных данных.

Чтобы избежать кражи личных данных, ведомство советует не сообщать по телефону неизвестным лицам свои персональные данные, включая номер паспорта и СНИЛС.

Важно самостоятельно обращаться в военкомат, если есть вопросы о повестках или иных процедурах. Также стоит проверять информацию через официальные каналы, например, сайт военкомата или личный визит.

