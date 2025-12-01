Защита клиентов от мошенников. Какие действуют лимиты на снятие наличных в России

Банки начинают работать на упреждение, стараясь предотвратить возможное мошенничество и сохранить средства клиентов

01 декабря 2025, 09:45, ИА Амител

Банки ужесточили правила снятия наличных после вступления в силу с 1 сентября 2025 года закона о противодействии мошенничеству. Теперь при подозрительных операциях финансовые организации могут временно ограничивать доступ к деньгам клиента. Какие лимиты действуют и что важно учитывать, рассказывает депутат Алтайского Заксобрания Ксения Белоусова в своем Telegram-канале.

Стандартные лимиты остаются прежними: в сутки можно снять от 100 до 300 тысяч рублей, а в месяц – до 3 млн рублей. У клиентов премиального сегмента возможности шире – до 1 млн рублей в день и до 10 млн рублей в месяц. Но если операция покажется банку подозрительной, то доступ к наличным могут временно "сузить": на 48 часов лимит снижается до 50 тысяч рублей в сутки. Для клиентов, попавших в специальную базу ЦБ как потенциальные участники сомнительных схем, установлен отдельный порог – не более 100 тысяч рублей в месяц.

Причина ужесточения контроля – рост мошенничества. Банк России утвердил девять признаков подозрительных операций, и если срабатывает хотя бы один, кредитная организация обязана вмешаться. Среди таких сигналов – снятие денег в первые сутки после получения кредита, операции в необычное время и в незнакомых местах, внезапная смена номера телефона, привязанного к приложению, или резкий скачок объема переводов. Ограничение вводится для того, чтобы человек успел "остыть" и не отправил деньги злоумышленникам.

Чтобы избежать лишних неудобств, эксперты советуют заранее планировать крупные снятия и уточнять актуальные лимиты в своем банке. Если банкомат установил ограничение, нужную сумму можно получить через кассу в отделении. Важно не игнорировать уведомления: временное ограничение – не блокировка, а защита клиента.

