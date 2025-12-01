Защита клиентов от мошенников. Какие действуют лимиты на снятие наличных в России
Банки начинают работать на упреждение, стараясь предотвратить возможное мошенничество и сохранить средства клиентов
01 декабря 2025, 09:45, ИА Амител
Банки ужесточили правила снятия наличных после вступления в силу с 1 сентября 2025 года закона о противодействии мошенничеству. Теперь при подозрительных операциях финансовые организации могут временно ограничивать доступ к деньгам клиента. Какие лимиты действуют и что важно учитывать, рассказывает депутат Алтайского Заксобрания Ксения Белоусова в своем Telegram-канале.
Стандартные лимиты остаются прежними: в сутки можно снять от 100 до 300 тысяч рублей, а в месяц – до 3 млн рублей. У клиентов премиального сегмента возможности шире – до 1 млн рублей в день и до 10 млн рублей в месяц. Но если операция покажется банку подозрительной, то доступ к наличным могут временно "сузить": на 48 часов лимит снижается до 50 тысяч рублей в сутки. Для клиентов, попавших в специальную базу ЦБ как потенциальные участники сомнительных схем, установлен отдельный порог – не более 100 тысяч рублей в месяц.
Причина ужесточения контроля – рост мошенничества. Банк России утвердил девять признаков подозрительных операций, и если срабатывает хотя бы один, кредитная организация обязана вмешаться. Среди таких сигналов – снятие денег в первые сутки после получения кредита, операции в необычное время и в незнакомых местах, внезапная смена номера телефона, привязанного к приложению, или резкий скачок объема переводов. Ограничение вводится для того, чтобы человек успел "остыть" и не отправил деньги злоумышленникам.
Чтобы избежать лишних неудобств, эксперты советуют заранее планировать крупные снятия и уточнять актуальные лимиты в своем банке. Если банкомат установил ограничение, нужную сумму можно получить через кассу в отделении. Важно не игнорировать уведомления: временное ограничение – не блокировка, а защита клиента.
Ранее в Алтайском крае мошенники обманули 66-летнюю жительницу Барнаула при помощи стандартной схемы "назовите код из СМС". Пенсионерка перечислила мошенникам 13 млн рублей, накопленные за всю жизнь.
09:59:09 01-12-2025
Наличка дорожает. На базаре за наличку можно скидку просить. И уже дают
10:17:41 01-12-2025
Откуда тогда новости про бабушек которые снимают миллионы?
11:39:14 01-12-2025
Гость (10:17:41 01-12-2025) это "эффект Долиной"
11:54:00 01-12-2025
Как удобно иметь мошенников в стране для государства, вот поэтому наверное с ними никто и не борется, под них можно столько ограничительных законов прописать, чем и занимается наше государство, вся жизнь в государстве подстраивается под мошенников, а моженники подстраиваются под законы государства, все с ног на голову.
13:43:36 01-12-2025
Открываешь счёт :
1. Не предоставляешь номер телефона.
2. Не используешь приложения.
3. Работаешь через операциониста в офисе банка.
14:01:18 01-12-2025
Шинник (11:39:14 01-12-2025) это "эффект Долиной"... Говорят, на ютубе полно видео про то что вы называете "эффект Долиной". Причем сплошь каналы уехавших оппозиционеров, проживающих во вражеских странах. Что характерно, никакого осуждения мошенников, вовлекших в свои сети Долину. Хотя риэлторша, проводившая сделку, до артистки лишила квартир двух пенсионеров, одна инвалид по зрению.
Наводит на мысли.
14:09:15 01-12-2025
Щас введут какой-нибудь сбор на снятие нала((