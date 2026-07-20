В МВД рассказали, как злоумышленники вовлекают детей в преступления

Ведомство призывает родителей и законных представителей уделять внимание цифровой безопасности детей

20 июля 2026, 20:37, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мошенники и другие злоумышленники, вовлекающие несовершеннолетних в преступную деятельность через интернет, все чаще используют не только денежные обещания, но и психологическое давление. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, преступники активно ищут подростков в Сети, пытаясь склонить их к совершению противоправных действий.

«Такие действия преступников, наряду с материальным стимулированием, сопровождаются психологическим давлением», — отметили в МВД.

В министерстве также привели статистику, свидетельствующую о росте числа преступлений с использованием цифровых технологий, жертвами которых становятся несовершеннолетние.

Так, в 2025 году подростки пострадали от 9,4 тысячи преступлений, совершенных с применением информационно-коммуникационных технологий. По сравнению с 2024 годом этот показатель увеличился на 16,6%.

Кроме того, за прошлый год несовершеннолетние стали жертвами более 3,4 тысячи мошенничеств, что на 25,6% больше, чем годом ранее.

В МВД призвали родителей и законных представителей уделять внимание цифровой безопасности детей и объяснять им, как распознавать попытки вовлечения в противоправную деятельность через интернет.