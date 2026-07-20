В МВД рассказали, как злоумышленники вовлекают детей в преступления
Ведомство призывает родителей и законных представителей уделять внимание цифровой безопасности детей
20 июля 2026, 20:37, ИА Амител
Мошенники и другие злоумышленники, вовлекающие несовершеннолетних в преступную деятельность через интернет, все чаще используют не только денежные обещания, но и психологическое давление. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД России.
По данным ведомства, преступники активно ищут подростков в Сети, пытаясь склонить их к совершению противоправных действий.
«Такие действия преступников, наряду с материальным стимулированием, сопровождаются психологическим давлением», — отметили в МВД.
В министерстве также привели статистику, свидетельствующую о росте числа преступлений с использованием цифровых технологий, жертвами которых становятся несовершеннолетние.
Так, в 2025 году подростки пострадали от 9,4 тысячи преступлений, совершенных с применением информационно-коммуникационных технологий. По сравнению с 2024 годом этот показатель увеличился на 16,6%.
Кроме того, за прошлый год несовершеннолетние стали жертвами более 3,4 тысячи мошенничеств, что на 25,6% больше, чем годом ранее.
В МВД призвали родителей и законных представителей уделять внимание цифровой безопасности детей и объяснять им, как распознавать попытки вовлечения в противоправную деятельность через интернет.
20:40:38 20-07-2026
Так это нужно было 25 лет назад еще разссказывать. А кто про это знал и молчал четверть века должен званий и пенсий лишен немедленно.