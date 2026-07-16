Россиян предупредили о новой схеме мошенников с "обновлением счета" в Центробанке

Сотрудники регулятора и государственных органов никогда не требуют совершать операции по банковским счетам

16 июля 2026, 17:26, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Мошенники начали использовать новую схему обмана, убеждая россиян срочно "обновить счет" в Банке России якобы после утечки персональных данных. Об этом предупредили в пресс-службе регулятора, пишет РИА Новости.

По данным Банка России, злоумышленники связываются с потенциальной жертвой через мессенджеры, представляясь сотрудниками "финансовой разведки" или правоохранительных органов.

Они утверждают, что с прежнего места работы человека якобы произошла утечка его персональных и банковских данных. Затем аферисты запугивают собеседника тем, что эти сведения могут быть использованы для финансирования противоправной деятельности, из-за чего ему может грозить уголовная ответственность.

Чтобы избежать проблем, мошенники предлагают срочно "обновить основной счет" в Центробанке. Для этого они убеждают человека снять все деньги со своих счетов и внести их через другой банкомат по продиктованным реквизитам.

Необходимость использования банкоматов злоумышленники объясняют тем, что такой способ якобы исключает ошибки сотрудников банка и сохраняет конфиденциальность операции.

После перевода денег аферисты обещают, что средства вскоре вернутся на счет владельца. На самом деле деньги поступают на счета мошенников, после чего те прекращают общение. Иногда злоумышленники даже отправляют потерпевшим поддельную "видеоинструкцию от Центробанка".

В Банке России подчеркнули, что сотрудники регулятора и государственных органов никогда не требуют совершать операции по банковским счетам, снимать наличные или переводить деньги для их "сохранности".

Кроме того, в ЦБ напомнили, что не существует специальных или безопасных счетов, в том числе открытых в Банке России, на которые нужно переводить свои сбережения. Россиян призвали не сообщать посторонним персональные и финансовые данные и не выполнять подобные указания.