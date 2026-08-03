В Новосибирске ветераны СВО испытали симулятор беспилотника "Аэросим"

Мини‑турнир по пилотированию БПЛА прошел на базе общественного военно-патриотического движения "Защитник"

03 августа 2026, 15:38, ИА Амител

Участники турнира / Фото: пресс-служба лиги "Квазар"

В Новосибирске экспериментальное мероприятие на базе НРОВПД "Защитник" позволило оценить возможности образовательной платформы‑симулятора "Аэросим" для тренировки операторов БПЛА, пишет "Om1 Новосибирск".

В мини‑турнире участвовали ветераны СВО, а организаторами выступили лига компьютерного спорта "Квазар" и Новосибирское отделение Федерации компьютерного спорта России.

Ключевой особенностью формата стали не соревновательные заезды, а выполнение прикладных миссий, имитирующих реальные боевые задачи. Участники прошли пять сценариев: поиск и фиксация условных террористов в замкнутом пространстве, ночные операции по уничтожению техники, перехват воздушного объекта дроном‑камикадзе, поражение наземной базы и гуманитарная миссия по доставке медикаментов в труднодоступную зону.

«По оценке судьи Ивана Харченко, ветераны продемонстрировали высокий уровень владения техникой пилотирования: все участники уверенно работали в сложном режиме Acro, действуя при этом максимально точно и без лишней спешки. Среднее время выполнения сценария не превышало одной минуты», — говорится в публикации.

Участник, занявший первое место, подтвердил практическую ценность платформы. Имея реальный опыт работы с "Мавиками" и FPV‑дронами, он отметил отсутствие в симуляторе упрощенных "аркадных" механик: навигация строится на работе с фотоматериалами и компасом, что приближает тренировку к реальным условиям, хотя физика полета и отличается от настоящей.