В Новосибирской области инсценировали пожар в уазике, чтобы украсть почти 10 млн рублей
Участники аферы теперь проходят по уголовному делу
11 декабря 2025, 19:00, ИА Амител
В Новосибирской области раскрыли дерзкую попытку похищения почти 10 млн рублей. Сотрудница почты и водитель уазика инсценировали пожар в служебной машине, чтобы присвоить чужие пенсии, пишет Telegram-канал Mash Siberia.
По данным следствия, в салон автомобиля они загрузили 9,8 млн рублей – выплаты, которые должны были доставить жителям. Дальше, по дороге, водитель остановился и разыграл спектакль: якобы загорелась проводка. Он поджег пустые мешки для денег, дождался, пока они сгорят, и "потушил" возгорание, после чего спокойно поехал в Тогучин, будто ничего не произошло.
Но схема развалилась почти сразу. Из украденной суммы 8,5 млн рублей обнаружили в кабинете сотрудницы почты, еще 500 тысяч она успела перевести родственнику.
19:20:05 11-12-2025
Как говорили в одном фильме, не стоит недооценивать предсказуемость тупизны
19:20:20 11-12-2025
План был идеальным. Что могло пойти не ?
19:46:10 11-12-2025
в крайнем случае экспертиза показала бы, что в пепле нету следов денег. Химические формулы, анализы, все дела. Хотя бы с обычной бумагой пожгли бы. и не заметно в машине на ходу так не бывает ) Если только у водителя нет справки, что его нос не способен делать обоняние.
10:38:47 12-12-2025
Памятка на всякий случай, заранее запастись мелкими бумажными купюрами )))
20:52:49 11-12-2025
Сельские Бонни и Клайд!
Сельчане, что с них возьмёшь!