В Новосибирской области инсценировали пожар в уазике, чтобы украсть почти 10 млн рублей

Участники аферы теперь проходят по уголовному делу

11 декабря 2025, 19:00, ИА Амител

В Новосибирской области раскрыли дерзкую попытку похищения почти 10 млн рублей. Сотрудница почты и водитель уазика инсценировали пожар в служебной машине, чтобы присвоить чужие пенсии, пишет Telegram-канал Mash Siberia.

По данным следствия, в салон автомобиля они загрузили 9,8 млн рублей – выплаты, которые должны были доставить жителям. Дальше, по дороге, водитель остановился и разыграл спектакль: якобы загорелась проводка. Он поджег пустые мешки для денег, дождался, пока они сгорят, и "потушил" возгорание, после чего спокойно поехал в Тогучин, будто ничего не произошло.

Но схема развалилась почти сразу. Из украденной суммы 8,5 млн рублей обнаружили в кабинете сотрудницы почты, еще 500 тысяч она успела перевести родственнику.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

19:20:05 11-12-2025

Как говорили в одном фильме, не стоит недооценивать предсказуемость тупизны

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:20:20 11-12-2025

План был идеальным. Что могло пойти не ?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:46:10 11-12-2025

в крайнем случае экспертиза показала бы, что в пепле нету следов денег. Химические формулы, анализы, все дела. Хотя бы с обычной бумагой пожгли бы. и не заметно в машине на ходу так не бывает ) Если только у водителя нет справки, что его нос не способен делать обоняние.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

10:38:47 12-12-2025

Гость (19:46:10 11-12-2025) в крайнем случае экспертиза показала бы, что в пепле нету сл...
Памятка на всякий случай, заранее запастись мелкими бумажными купюрами )))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:52:49 11-12-2025

Сельские Бонни и Клайд!
Сельчане, что с них возьмёшь!

  2 Нравится
Ответить
