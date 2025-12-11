В Новосибирской области инсценировали пожар в уазике, чтобы украсть почти 10 млн рублей

Участники аферы теперь проходят по уголовному делу

11 декабря 2025, 19:00, ИА Амител

В Новосибирской области раскрыли дерзкую попытку похищения почти 10 млн рублей. Сотрудница почты и водитель уазика инсценировали пожар в служебной машине, чтобы присвоить чужие пенсии, пишет Telegram-канал Mash Siberia.

По данным следствия, в салон автомобиля они загрузили 9,8 млн рублей – выплаты, которые должны были доставить жителям. Дальше, по дороге, водитель остановился и разыграл спектакль: якобы загорелась проводка. Он поджег пустые мешки для денег, дождался, пока они сгорят, и "потушил" возгорание, после чего спокойно поехал в Тогучин, будто ничего не произошло.

Но схема развалилась почти сразу. Из украденной суммы 8,5 млн рублей обнаружили в кабинете сотрудницы почты, еще 500 тысяч она успела перевести родственнику.

