В Петербурге пьяный студент-стример выпал из окна во время трансляции

Он хотел проветрить комнату

08 апреля 2025, 21:40, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Mash на Мойке"

В Санкт-Петербурге 19-летний стример выпал из окна, пока вел прямую трансляцию на Twitch. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

Молодой блогер хотел проветрить комнату, но пошатнулся на кресле с колесиками. По данным канала, в этот момент он был пьян.

"Тело парня нашли под окнами его дома с травмами от падения с высоты", – говорится в публикации.

Известно, что молодой человек учился в СПбГЭУ по специальности "Реклама и связи с общественностью", жил в Санкт-Петербурге на проспекте Королева, в свободное время пытался стать популярным стримером.

В октябре прошлого года в Барнауле рабочий выпал из проема окна строящегося здания.