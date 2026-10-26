Коалиция Вучича проиграла парламентские выборы в Сербии
Для страны это голосование стало ответом на месяцы протестов и запросов общества на перемены
26 октября 2026, 12:44, ИА Амител
Экс-президент Сербии Александр Вучич признал поражение своей коалиции на парламентских выборах, пишет РИА Новости.
"Ясно, что мы эти выборы проиграли, нас победил «Студенческий протестный список». У них будет 135–140 мандатов, у нас — около 105, никто больше не вошел в скупщину", — сказал он в штаб-квартире своего движения.
А также подчеркнул, что не станет мешать соперникам. В то же время он высказал мнение, что за успехом оппозиции стоят силы из США и ЕС.
Вучич допустил, что в марте — апреле новое правительство Сербии может ввести санкции против России.
"Они сделают все, чего мы не хотели", — заявил он.
После того как Вучич признал поражение, его соперники организовали стихийный праздник в центре Белграда. Полицейские в бронежилетах и жандармы, под свист и крики разъяренной молодежи, отступили из центра города.
Толпа, собравшаяся на улицах, разрушила ограждение и опустошила лагерь сторонников Вучича под названием "Чациленд", а также подожгла несколько палаток. После этого молодые люди переместились к зданию скупщины, где пели, скандировали лозунги, размахивали флагами, запускали фейерверки и жгли файеры.
Ранее Вучич высказался о санкциях против России.
12:55:30 26-10-2026
подожгла несколько палаток --- демократические силы пришли к власти
00:10:30 27-10-2026
Увидим когда еще поживëм Народ не обманешь, не промоешь ему мозги.В следующее текущее время народ будет править страной.Настанет полная демократия... Наконец-то. Разъярённую молодëжь не проведëшь. Она хочет перемен...
13:46:24 26-10-2026
Ну значит что то не так у этого Вутича, раз столько недовольных, не все так просто, народ шел и голосовал, поживем - увидим....