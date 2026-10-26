Для страны это голосование стало ответом на месяцы протестов и запросов общества на перемены

26 октября 2026, 12:44, ИА Амител

Бюллетень на выборах в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Экс-президент Сербии Александр Вучич признал поражение своей коалиции на парламентских выборах, пишет РИА Новости.

"Ясно, что мы эти выборы проиграли, нас победил «Студенческий протестный список». У них будет 135–140 мандатов, у нас — около 105, никто больше не вошел в скупщину", — сказал он в штаб-квартире своего движения.

А также подчеркнул, что не станет мешать соперникам. В то же время он высказал мнение, что за успехом оппозиции стоят силы из США и ЕС.

Вучич допустил, что в марте — апреле новое правительство Сербии может ввести санкции против России.

"Они сделают все, чего мы не хотели", — заявил он.

После того как Вучич признал поражение, его соперники организовали стихийный праздник в центре Белграда. Полицейские в бронежилетах и жандармы, под свист и крики разъяренной молодежи, отступили из центра города.

Толпа, собравшаяся на улицах, разрушила ограждение и опустошила лагерь сторонников Вучича под названием "Чациленд", а также подожгла несколько палаток. После этого молодые люди переместились к зданию скупщины, где пели, скандировали лозунги, размахивали флагами, запускали фейерверки и жгли файеры.

Ранее Вучич высказался о санкциях против России.