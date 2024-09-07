В Республике Алтай начался второй день голосования

Жители выбирают нового главу региона и депутатов

07 сентября 2024, 09:30, ИА Амител

Избирательный участок / Фото: amic.ru

В Республике Алтай утром 7 сентября стартовал второй день выборов главы региона и депутатов Государственного Собрания – Эл Курултай восьмого созыва, сообщили в администрации республики.

С 08:00 все 235 избирательных участков работают в штатном режиме. Также продолжается голосование в дистанционном формате.

Продлятся выборы до 8 сентября включительно. По итогам их первого дня в голосовании поучаствовали 33 250 человек, или 20,4% от общего числа зарегистрированных избирателей.

На пост главы республики претендуют Олег Добрынин ("Родина"), Александр Кириллов (ЛДПР) и Андрей Турчак ("Единая Россия"). В выборах Эл Курултая участвуют "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Новые люди" и партия "Родина".