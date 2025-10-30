С 1 января в Кузбассе вступит в силу закон, запрещающий склонять женщин к аборту

За нарушение установленных норм предусмотрена административная ответственность

30 октября 2025, 14:45, ИА Амител

Мама с младенцем на руках / Фото: amic.ru

В Кемеровской области принят региональный закон, запрещающий склонение женщин к аборту. Документ подписал губернатор Илья Середюк, сообщает ТАСС. Новый нормативный акт вступит в силу 1 января 2026 года.

Закон вводит запрет на любые действия, направленные на принуждение беременной женщины к прерыванию беременности, если они исходят от лиц, не являющихся членами семьи или близкими родственниками. Под запрет подпадают убеждения, просьбы, предложения, подкуп, обман и выдвижение требований.

При этом медицинское информирование женщины о наличии показаний к аборту со стороны врача не считается склонением.

Принятие закона делает Кемеровскую область 26-м регионом России, где подобные ограничения закреплены на законодательном уровне.

Ранее в Русской православной церкви предлагали наделить мужчин правом запрещать аборты женщинам. Как заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, РПЦ намерена лоббировать инициативу о закреплении этого права на законодательном уровне.