В РПЦ захотели наделить мужчин правом запрещать делать аборты женщинам
Такой шаг соответствует принципу равноправия
20 октября 2025, 09:30, ИА Амител
В Русской православной церкви предлагают наделить мужчин правом запрещать аборты женщинам. Как заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, РПЦ намерена лоббировать инициативу о закреплении этого права на законодательном уровне, пишет ТАСС.
По словам священника, такой шаг соответствует принципу равноправия, закрепленному в Конституции РФ. Он подчеркнул, что мужчина, как и женщина, должен иметь возможность участвовать в решении судьбы будущего ребенка:
«Ребенок с момента зачатия – это дар Божий, и забота о его сохранении ложится на обоих родителей. Отец не только должен иметь право голоса – он несет перед Богом ответственность за защиту жизни своего чада. Мужчине в такой трагической ситуации необходимо приложить все усилия – через беседу, привлечение пастыря, – чтобы вразумить супругу и защитить самого беззащитного – нерожденного младенца. Юридическое закрепление этого права отца – наша общая задача».
Лукьянов добавил, что подобное нововведение, по мнению представителей церкви, поможет сократить число разводов. Он отметил, что "утаенные от мужа аборты часто становятся причиной распада семьи":
«Преступно толкать женщину на аборт, но преступно и лишать мужа права принимать вместе со своей супругой решение о сохранении новой жизни».
09:42:46 20-10-2025
это решение принимает только женщина, и ей же потом нести за это ответственность.
а вообще понять не могу проблема в чем?
на панете 8 ярдов и каждый день рождается больше чем умирает, что за истерику уже второй год разводят?
11:34:10 20-10-2025
Гость (09:42:46 20-10-2025) это решение принимает только женщина, и ей же потом нести за... Большинство рождаются люди не Русские, и не Российские, и даже не белые...
А надо чтобы наших больше рождалось!
11:41:33 20-10-2025
Гость (09:42:46 20-10-2025) это решение принимает только женщина, и ей же потом нести за...
Вот именно - население Земли растет, а Россия занимающая 1/8 части суши - вымирает. Прямая угроза национальной безопасности - могут попросить с заброшенной территории. Поэтому рожайте блин хотя бы три ребенка
13:16:58 20-10-2025
то есть мне нужно вырвать из блаженного небытия живого, ни в чем не повинного человечка в мир, полный педофилов, маньяков, войн, нищеты, унижений и собственно, без особого смысла существования, в конце которого ждет неминуемая смерть, которого еще нужно вырастить, взвалив на себя огромную ответственность, что бы получился нормальный человек, приложить кучу знаний, сил, финансов... что бы что? Что бы лично ваша тревожность по поводу "мнимой экспансии" территорий уменьшилась??? Вы когда пишите, вообще анализируете свои мысли?
20:37:05 20-10-2025
Гость (13:16:58 20-10-2025) то есть мне нужно вырвать из блаженного небытия живого, ни в... Добавьте еще сюда жизнь по дебильным законам, порой противоречащим здравому смыслу. Закона о бытовом насилии так и нет! Закона о химической кастрации педофилов нет ! Закона о принудительном лечении психов нет! Да что ни новый закон, всё против людей !
10:17:41 20-10-2025
Тут соглашусь. В зачатии принимают участие 2 стороны, значит, обеим сторонам решать - родится ребенок или нет, и даже без пометки о регистрации в паспорте. А если одна сторона - за аборт, а другая - против? По-хорошему, алименты нужно платить даже в незарегистрированном браке. Тогда появится ответственность у партнера. Вообще, нужно понять, что аборт - это убийство. Не хочешь быть убийцей - предохраняйся. Не получилось - рожай. Ответственность нельзя скидывать только на женщину.
10:39:12 20-10-2025
гость (10:17:41 20-10-2025) ...В зачатии принимают участие 2 стороны, значит... Участники Гэнг-бэнг-Пати с недоумением восприняло твой месседж о двух сторонах.
10:42:11 20-10-2025
гость (10:17:41 20-10-2025) Тут соглашусь. В зачатии принимают участие 2 стороны, значит... Да щаз. Женщина вынашивает ребенка 9 месяцев, теряя на этом здоровье, как правило, на итого сильно теряет в заработной плате, плюс до 18 лет потом должна тащить этого ребенка на себе. И даже если она от ребенка отказывается, она должна платить на содержание этого ребенка государству, а потом выделять ему долю в квартире. А "партнер", даже в официальном браке, может вильнуть хвостом и ничего не вкладывать, и что вы ему сделаете? Если бы у нас было, скажем, как в Австралии - женщине платит государство, а потом регрессом взыскивает эти суммы с осеменителя, но ведь так никогда не будет. Поэтому даже ежели "отец" сейчас против аборта, ничто ему не помешает потом слиться и никто его не заставит даже просто ребенка содержать, уже не говоря про участие в воспитании. Опять же, вы женщину за ногу к кровати будете привязывать? Запретить можно только безопасные аборты в клиниках, криминальные аборты запреть невозможно.
10:51:00 20-10-2025
гость (10:17:41 20-10-2025) Тут соглашусь. В зачатии принимают участие 2 стороны, значит... Принимали то две стороны участие, только получали удовольствие вместе, а ответственность за ребенка потом полностью ложится на маму. Сколько у нас в стране матерей -одиночек, очень и очень много, в том числе и после развода. А потом рождается младенец, и папаша исчезает в голубой дали, особенно, если они не в браке. А мама остается одна с ребенком, которого не может тянуть, потому и собиралась делать аборт. Что за современное ханжество, за судьбу этого не рожденного младенца переживают все, начиная от государства и заканчивая попами, а как только он родится, становится исключительно проблемой только женщины, опять же до 18-летия, а потом добро пожаловать отдать долг государству в виде армии.
10:38:06 20-10-2025
Итак, мужик тоже должен иметь возможность решать что делать с плодом.
Если мужик решил плод сохранить, а баба решила плод уничтожить - бабе сделать аборт и подвергнуть штрафу в 10млн.р. в пользу мужика, который испытал огромные моральные страдания, не получив от бабы ребёнка.
Если мужик решил что бабе нужно сделать аборт, а баба от него родила вопреки желанию мужика - такой бабе мужик алименты платить не должен.
Так справедливо.
10:44:27 20-10-2025
Гость (10:38:06 20-10-2025) Итак, мужик тоже должен иметь возможность решать что делать ... Так по-вашему выходит что не "тоже" а в одну каску) Мнение женщины в вашем варианте не учитывается вообще.
14:02:42 20-10-2025
Гость (10:38:06 20-10-2025) Итак, мужик тоже должен иметь возможность решать что делать ... ]
две стороны участвуют в рождении ребенка. Если одна сторона против, то вмешивается государство - решают втроем, родиться ребенку или нет. А государство всегда за рождение нового гражданина
12:04:07 20-10-2025
Вот когда мужчина начнет вынашивать и рожать тогда ему можно будет делать выбор, женщины в родах иногда гибнут, так что им и принимать решение.
13:12:04 20-10-2025
Отменить алиментное рабство и будет хорошая рождаемость! Платить пособие до 18 лет по 100'000 руб.
15:49:54 20-10-2025
по моему приняли уже закон что согласие на аборт подписывает и отец. не знаю нюансов, почитайте федеральные СМИ
20:40:54 20-10-2025
Патриархат как он есть