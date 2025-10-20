В РПЦ захотели наделить мужчин правом запрещать делать аборты женщинам

Такой шаг соответствует принципу равноправия

20 октября 2025, 09:30, ИА Амител

Служба в храме / Фото: из архива amic.ru

В Русской православной церкви предлагают наделить мужчин правом запрещать аборты женщинам. Как заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, РПЦ намерена лоббировать инициативу о закреплении этого права на законодательном уровне, пишет ТАСС.

По словам священника, такой шаг соответствует принципу равноправия, закрепленному в Конституции РФ. Он подчеркнул, что мужчина, как и женщина, должен иметь возможность участвовать в решении судьбы будущего ребенка:

«Ребенок с момента зачатия – это дар Божий, и забота о его сохранении ложится на обоих родителей. Отец не только должен иметь право голоса – он несет перед Богом ответственность за защиту жизни своего чада. Мужчине в такой трагической ситуации необходимо приложить все усилия – через беседу, привлечение пастыря, – чтобы вразумить супругу и защитить самого беззащитного – нерожденного младенца. Юридическое закрепление этого права отца – наша общая задача».

Лукьянов добавил, что подобное нововведение, по мнению представителей церкви, поможет сократить число разводов. Он отметил, что "утаенные от мужа аборты часто становятся причиной распада семьи":