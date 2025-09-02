За нарушение предусмотрены штрафы от 5 до 500 тысяч рублей

С 1 сентября 2025 года в Брянской и Кировской областях начали действовать законы, запрещающие склонение к искусственному прерыванию беременности, пишет РБК.

Согласно новым нормам, под запрет попадают любые действия, направленные на понуждение беременной женщины к аборту путем уговоров, предложений, подкупа или обмана. При этом информирование о медицинских показаниях к прерыванию беременности не считается нарушением.

За нарушения предусмотрены штрафы:

для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей;

для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей;

для юридических лиц – от 100 до 500 тысяч рублей (максимальный размер в Крыму).

«Таким образом, общее число регионов с подобными запретами достигло 23. Первой такой закон приняла Мордовия в августе 2023 года. Инициатива поддерживается Русской православной церковью: патриарх Кирилл призвал распространить запрет на федеральный уровень, а представитель РПЦ игуменья Ксения (Чернега) предлагала изменить Конституцию для полного запрета абортов», – пишет издание.

При этом статистика показывает устойчивое снижение числа абортов в России. По данным Росстата, их количество сокращается в среднем на 6% в год. Президент Владимир Путин заявил о необходимости осторожного подхода к этому вопросу, проведя параллель с негативным опытом антиалкогольных запретов.