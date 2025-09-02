В Брянской и Кировской областях вступил в силу закон о запрете склонения к абортам
За нарушение предусмотрены штрафы от 5 до 500 тысяч рублей
02 сентября 2025, 10:30, ИА Амител
С 1 сентября 2025 года в Брянской и Кировской областях начали действовать законы, запрещающие склонение к искусственному прерыванию беременности, пишет РБК.
Согласно новым нормам, под запрет попадают любые действия, направленные на понуждение беременной женщины к аборту путем уговоров, предложений, подкупа или обмана. При этом информирование о медицинских показаниях к прерыванию беременности не считается нарушением.
За нарушения предусмотрены штрафы:
для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей;
для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей;
для юридических лиц – от 100 до 500 тысяч рублей (максимальный размер в Крыму).
«Таким образом, общее число регионов с подобными запретами достигло 23. Первой такой закон приняла Мордовия в августе 2023 года. Инициатива поддерживается Русской православной церковью: патриарх Кирилл призвал распространить запрет на федеральный уровень, а представитель РПЦ игуменья Ксения (Чернега) предлагала изменить Конституцию для полного запрета абортов», – пишет издание.
При этом статистика показывает устойчивое снижение числа абортов в России. По данным Росстата, их количество сокращается в среднем на 6% в год. Президент Владимир Путин заявил о необходимости осторожного подхода к этому вопросу, проведя параллель с негативным опытом антиалкогольных запретов.
10:36:00 02-09-2025
т.е. если возможный ребенок заблаговременно будет рождён инвалидом, то предложение прервать беременность будет наказуемо?
11:11:16 02-09-2025
Гость (10:36:00 02-09-2025) т.е. если возможный ребенок заблаговременно будет рождён инв...
ПОКА что нет
В статье:
"При этом информирование о медицинских показаниях к прерыванию беременности не считается нарушением."
14:24:43 02-09-2025
Гость (10:36:00 02-09-2025) т.е. если возможный ребенок заблаговременно будет рождён инв... читать-то научитесь!
10:49:30 02-09-2025
Ещё не запрещено озвучивать медицинскую статистику, что риск бесплодия и других медицинских осложнений при родах в несколько раз выше чем при прерывании беременности?
11:37:31 02-09-2025
Гость (10:49:30 02-09-2025) Ещё не запрещено озвучивать медицинскую статистику, что риск... Это считается пропагандой чайлдфри. Увы.
12:47:25 02-09-2025
Как это работает? Например я нечаянно заделал несколько бебиков на территории этих областей и уговариваю незадачливых подруг сделать аборт. Штраф в этом случае платится по каждому факту уговора, или по каждой подруге отдельно, или в каждом субъекте Федерации по разу?
21:25:58 02-09-2025
Гость (12:47:25 02-09-2025) Как это работает? Например я нечаянно заделал несколько беби... презерватив и вазэктомия вам в помощь
14:28:22 02-09-2025
вообще то атк и было. приходит на аборт с 5-6 неделями беременности, ВСЕГДА врач предложит прийти позже со сроком недель в 10, чтобы операция была менее травматична для женщины (это если немедикаментозный), подумать, сохранить ребенка и пр. Так ВСЕГДА говорит любой врач. Работаю в этой сфере и знаю коллег. Никто из врачей не уговаривают убить жизнь. Только если есть явные патологии или зачатие от насильника, женщину лишь ИНФОРМИРУЮТ о такой возможности