Чаще всего блокировки случаются из-за автоматических алгоритмов: перевод родственнику, оплата услуг самозанятого или перевод между своими счетами может попасть под подозрение

03 августа 2026, 22:45, ИА Амител

Банковские дебетовые карты / Фото: amic.ru

Профсоюз работников платформенной экономики "Новый труд" выступил с инициативой пересмотреть правила блокировки банковских счетов, сообщают "Ведомости".

Представители профсоюза считают, что процедура должна стать более прозрачной. Владельцы счетов должны понимать, на каком основании их счета попали в зону риска, какие документы необходимы для снятия блокировки и в какие сроки можно ожидать решения.

Также предлагается разработать более понятный, быстрый и проверяемый механизм разблокировки для финансовых организаций, Центрального банка и государства.

Кроме того, предлагается создать специальный "светофор" рисков для физических лиц и самозанятых, аналогичный системе "Знай своего клиента", и разместить этот сервис на ресурсах Федеральной налоговой службы.

Профсоюз также призывает вывести из-под подозрений самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которые вынуждены работать с контрагентами-монополистами или компаниями из "красной зоны".

«Было бы удобно, если бы клиент самостоятельно мог отследить свое присутствие в базе, например через "Госуслуги", там же подать заявление об исключении и контролировать статус», — отметил замглавы департамента претензионной работы и координации борьбы с мошенничеством в розничном бизнесе Газпромбанка Олег Чернов.

Профсоюз "Новый труд" также выступает за обязательную маркировку операций, если блокировка была инициирована с участием искусственного интеллекта.

Дополнительно профсоюз предлагает ввести ускоренную процедуру разблокировки для тех, кто сможет подтвердить легальность своих доходов полным пакетом документов, включая чеки, договоры, акты и налоговую отчетность.