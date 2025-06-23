В России хотят сделать бесплатным проезд для студентов вузов и колледжей
Сейчас такие льготы доступны только в Москве, Московской области и Краснодарском крае
23 июня 2025, 08:55, ИА Амител
Депутаты Госдумы направили в правительство РФ законопроект, которым предлагают предоставить возможность бесплатного проезда в общественном транспорте студентам вузов и колледжей. Об этом сообщает РИА Новости.
Авторами проекта выступили глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
"Предоставление бесплатного проезда позволит создать условия для эффективной учебной деятельности, самореализации и формирования активной гражданской позиции студентов", – сказано в пояснительной записке к проекту.
Согласно проекту, на бесплатный проезд могут претендовать студенты колледжей и вузов очной формы обучения. Им предоставят возможность бесплатно пользоваться всеми видами общественного транспорта в пределах региона, в котором они получают образование. Исключение составляют такси и маршрутное такси.
"Сейчас льготы на проезд студентам предоставляются в небольшом количестве регионов. Среди них Москва, Московская область, Краснодарский край. Льготы везде разные, они зависят от финансовых возможностей территорий. Но чаще всего региональные власти их вообще не дают, а мы предлагаем установить единые льготы на всю страну", – уточнил Сергей Миронов.
Со слов главы думского комитета, законопроект направлен на уравнение студентов в правах, вне зависимости от того, где они учатся. Яна Лантратова, в свою очередь, считает, что бесплатный проезд станет реальной поддержкой для ребят: он поможет им сосредоточиться на учебе, а также принимать активное участие в жизни своего вуза и города.
09:07:01 23-06-2025
Прям вот в Москве бесплатно? Или льготный проездной? И без маршруток.
14:31:50 23-06-2025
Гость (09:07:01 23-06-2025) Прям вот в Москве бесплатно? Или льготный проездной? И без м... Ну, а почему бы и нет? Проезд в столице дорогой . Чтобы доехать до учебного заведения , требуется не одна пересадка. Пенсионеры же ездят на всех видах ОТ бесплатно.
09:48:55 23-06-2025
министр соцзащиты региона Наталья Оськина на пресс-конференции 10 июня 2025 года говорила, что ".... теперь бесплатный проезд распространяется не только на школьников, но и на учащихся других учебных заведений из многодетных семей." (с) 11 июня 2025, 09:20, ИА Амител
Можно поподробнее про бесплатный проезд для студентов? Как его получить? Какие документы оформить и где?
09:54:37 23-06-2025
да и так бесплатно практичекски, хоть каждые выходные лётай -
S7 из Москвы в Барнаул, аэропорт вылета: Домодедово
23 пн июнь
от 12 023 ₽
09:58:07 23-06-2025
А школьникам ?
10:04:17 23-06-2025
опять гепотетическая новость. не будет у нас бесплатных проездов, не примут...
11:33:19 23-06-2025
Да студенты нынешние и так не бедные. В нашем доме квартиры снимают студенты, так с хорошим ремонтом, дорогая техника, на машинах ездят и вечеринки устраивают
12:56:29 23-06-2025
Гость (11:33:19 23-06-2025) Да студенты нынешние и так не бедные. В нашем доме квартиры ... хорошее образование - привилегия детей богатеньких. норм.
13:07:32 23-06-2025
Musik (12:56:29 23-06-2025) хорошее образование - привилегия детей богатеньких. норм.... Так если бы они учились, гуляют только
14:54:39 23-06-2025
Гость (13:07:32 23-06-2025) Так если бы они учились, гуляют только... это вам так кажется, вы только эту сторону их жизни замечаете почему-то. У нас вот была соседка, богатая студентка. ну вот коекак она доучилась, за 5 лет сменила мужиков человек 5, н вышла замуж, родила, всё. чела как курица в особняке в лесу миллионов за 40, тратит, ногти постит, поездки на острова. Для этого в ВУЗах и учатся!!
15:32:17 23-06-2025
Гость (14:54:39 23-06-2025) это вам так кажется, вы только эту сторону их жизни замечает... денюжки-то откудова-то доставаит?
значит не такая тупая как вы тут расписали.
13:23:18 23-06-2025
Musik (12:56:29 23-06-2025) хорошее образование - привилегия детей богатеньких. норм.... Но, к сожалению, не очень умных, даже чаще совсем неумных.
14:43:16 23-06-2025
Осспидя, у нас хоть бы школьникам то сделали, а то ещё и высаживают их где ни попадя
16:06:24 23-06-2025
Гость (14:43:16 23-06-2025) Осспидя, у нас хоть бы школьникам то сделали, а то ещё и выс... Когда черти правят, то к Богу обращаться не стоят.
16:30:41 24-06-2025
Про Кранодарский край чушь полнейшая! В Анапе, например, студенты плат в городских автобусах все 100%
15:11:45 26-06-2025
У меня внук в колледже учится, Для нас это радость, что бесплатно можно будет ездить, домой чаще будет приезжать. Что по богатым мерять? У нас вокруг дети небогатых родителей. Приходится внуку подрабатывать. Учится хорошо, но денег не хватает, скорей бы закон приняли, студенты сейчас возвращаются домой.
15:31:38 26-06-2025
Галина. (15:11:45 26-06-2025) У меня внук в колледже учится, Для нас это радость, что бесп... 30 р на автобус нету? Или на что вы рассчитываете то? На перелет Южно-Сахалинск - Барнаул бизнес классом?
15:51:12 26-06-2025
Гость (15:31:38 26-06-2025) 30 р на автобус нету? Или на что вы рассчитываете то? На пер... Какие 30р? Давно уже 40. Не знаете? Вы показали, что не пользуетесь ОТ. Тогда зачем комменты пишете, если вас эта проблема не касается.