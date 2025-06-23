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В России хотят сделать бесплатным проезд для студентов вузов и колледжей

Сейчас такие льготы доступны только в Москве, Московской области и Краснодарском крае

23 июня 2025, 08:55, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Автобусы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты Госдумы направили в правительство РФ законопроект, которым предлагают предоставить возможность бесплатного проезда в общественном транспорте студентам вузов и колледжей. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами проекта выступили глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

"Предоставление бесплатного проезда позволит создать условия для эффективной учебной деятельности, самореализации и формирования активной гражданской позиции студентов", – сказано в пояснительной записке к проекту.

Согласно проекту, на бесплатный проезд могут претендовать студенты колледжей и вузов очной формы обучения. Им предоставят возможность бесплатно пользоваться всеми видами общественного транспорта в пределах региона, в котором они получают образование. Исключение составляют такси и маршрутное такси.

"Сейчас льготы на проезд студентам предоставляются в небольшом количестве регионов. Среди них Москва, Московская область, Краснодарский край. Льготы везде разные, они зависят от финансовых возможностей территорий. Но чаще всего региональные власти их вообще не дают, а мы предлагаем установить единые льготы на всю страну", – уточнил Сергей Миронов.

Со слов главы думского комитета, законопроект направлен на уравнение студентов в правах, вне зависимости от того, где они учатся. Яна Лантратова, в свою очередь, считает, что бесплатный проезд станет реальной поддержкой для ребят: он поможет им сосредоточиться на учебе, а также принимать активное участие в жизни своего вуза и города.

Такси / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Россия

Комментарии 18

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Гость

09:07:01 23-06-2025

Прям вот в Москве бесплатно? Или льготный проездной? И без маршруток.

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Гость

14:31:50 23-06-2025

Гость (09:07:01 23-06-2025) Прям вот в Москве бесплатно? Или льготный проездной? И без м... Ну, а почему бы и нет? Проезд в столице дорогой . Чтобы доехать до учебного заведения , требуется не одна пересадка. Пенсионеры же ездят на всех видах ОТ бесплатно.

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студент

09:48:55 23-06-2025

министр соцзащиты региона Наталья Оськина на пресс-конференции 10 июня 2025 года говорила, что ".... теперь бесплатный проезд распространяется не только на школьников, но и на учащихся других учебных заведений из многодетных семей." (с) 11 июня 2025, 09:20, ИА Амител

Можно поподробнее про бесплатный проезд для студентов? Как его получить? Какие документы оформить и где?

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Musik

09:54:37 23-06-2025

да и так бесплатно практичекски, хоть каждые выходные лётай -
S7 из Москвы в Барнаул, аэропорт вылета: Домодедово
23 пн июнь
от 12 023 ₽

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Гость

09:58:07 23-06-2025

А школьникам ?

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гость

10:04:17 23-06-2025

опять гепотетическая новость. не будет у нас бесплатных проездов, не примут...

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Гость

11:33:19 23-06-2025

Да студенты нынешние и так не бедные. В нашем доме квартиры снимают студенты, так с хорошим ремонтом, дорогая техника, на машинах ездят и вечеринки устраивают

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Musik

12:56:29 23-06-2025

Гость (11:33:19 23-06-2025) Да студенты нынешние и так не бедные. В нашем доме квартиры ... хорошее образование - привилегия детей богатеньких. норм.

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Гость

13:07:32 23-06-2025

Musik (12:56:29 23-06-2025) хорошее образование - привилегия детей богатеньких. норм.... Так если бы они учились, гуляют только

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Гость

14:54:39 23-06-2025

Гость (13:07:32 23-06-2025) Так если бы они учились, гуляют только... это вам так кажется, вы только эту сторону их жизни замечаете почему-то. У нас вот была соседка, богатая студентка. ну вот коекак она доучилась, за 5 лет сменила мужиков человек 5, н вышла замуж, родила, всё. чела как курица в особняке в лесу миллионов за 40, тратит, ногти постит, поездки на острова. Для этого в ВУЗах и учатся!!

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Musik

15:32:17 23-06-2025

Гость (14:54:39 23-06-2025) это вам так кажется, вы только эту сторону их жизни замечает... денюжки-то откудова-то доставаит?
значит не такая тупая как вы тут расписали.

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Гость

13:23:18 23-06-2025

Musik (12:56:29 23-06-2025) хорошее образование - привилегия детей богатеньких. норм.... Но, к сожалению, не очень умных, даже чаще совсем неумных.

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Гость

14:43:16 23-06-2025

Осспидя, у нас хоть бы школьникам то сделали, а то ещё и высаживают их где ни попадя

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Гость

16:06:24 23-06-2025

Гость (14:43:16 23-06-2025) Осспидя, у нас хоть бы школьникам то сделали, а то ещё и выс... Когда черти правят, то к Богу обращаться не стоят.

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Сергей

16:30:41 24-06-2025

Про Кранодарский край чушь полнейшая! В Анапе, например, студенты плат в городских автобусах все 100%

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Галина.

15:11:45 26-06-2025

У меня внук в колледже учится, Для нас это радость, что бесплатно можно будет ездить, домой чаще будет приезжать. Что по богатым мерять? У нас вокруг дети небогатых родителей. Приходится внуку подрабатывать. Учится хорошо, но денег не хватает, скорей бы закон приняли, студенты сейчас возвращаются домой.


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Гость

15:31:38 26-06-2025

Галина. (15:11:45 26-06-2025) У меня внук в колледже учится, Для нас это радость, что бесп... 30 р на автобус нету? Или на что вы рассчитываете то? На перелет Южно-Сахалинск - Барнаул бизнес классом?

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Гость

15:51:12 26-06-2025

Гость (15:31:38 26-06-2025) 30 р на автобус нету? Или на что вы рассчитываете то? На пер... Какие 30р? Давно уже 40. Не знаете? Вы показали, что не пользуетесь ОТ. Тогда зачем комменты пишете, если вас эта проблема не касается.

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