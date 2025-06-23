В России хотят сделать бесплатным проезд для студентов вузов и колледжей

Сейчас такие льготы доступны только в Москве, Московской области и Краснодарском крае

23 июня 2025, 08:55, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты Госдумы направили в правительство РФ законопроект, которым предлагают предоставить возможность бесплатного проезда в общественном транспорте студентам вузов и колледжей. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами проекта выступили глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

"Предоставление бесплатного проезда позволит создать условия для эффективной учебной деятельности, самореализации и формирования активной гражданской позиции студентов", – сказано в пояснительной записке к проекту.

Согласно проекту, на бесплатный проезд могут претендовать студенты колледжей и вузов очной формы обучения. Им предоставят возможность бесплатно пользоваться всеми видами общественного транспорта в пределах региона, в котором они получают образование. Исключение составляют такси и маршрутное такси.

"Сейчас льготы на проезд студентам предоставляются в небольшом количестве регионов. Среди них Москва, Московская область, Краснодарский край. Льготы везде разные, они зависят от финансовых возможностей территорий. Но чаще всего региональные власти их вообще не дают, а мы предлагаем установить единые льготы на всю страну", – уточнил Сергей Миронов.

Со слов главы думского комитета, законопроект направлен на уравнение студентов в правах, вне зависимости от того, где они учатся. Яна Лантратова, в свою очередь, считает, что бесплатный проезд станет реальной поддержкой для ребят: он поможет им сосредоточиться на учебе, а также принимать активное участие в жизни своего вуза и города.