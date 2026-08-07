В России хотят вдвое ускорить продажу изъятого имущества

Предполагается, что обновленные правила начнут действовать с 1 июля 2027 года

07 августа 2026, 13:42, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Срок реализации конфискованного, изъятого и бесхозяйного имущества в России предлагают сократить более чем в два раза. Вместо нынешних 100 дней на проведение всей процедуры могут отвести 44 дня. Соответствующие изменения подготовил Минфин России, сообщают "Известия" со ссылкой на проект постановления ведомства.

Сейчас реализация таких активов состоит из нескольких последовательных этапов. Имущество необходимо оценить, опубликовать информацию о продаже, принять заявки, организовать торги, заключить договор с победителем и дождаться оплаты. В результате весь процесс может занимать до 100 дней.

«Минфин предлагает сократить этот срок до 44 дней. Для этого ведомство хочет уменьшить время приема заявок после снижения цены и срок оплаты покупки, говорится в пояснительной записке к проекту постановления. По мнению его авторов, это позволит меньше тратить на хранение вещей, которые дешевеют или портятся», — пишет издание со ссылкой на документ.

Предполагается, что обновленные правила начнут действовать с 1 июля 2027 года. Изменения в первую очередь затронут движимое имущество, вещественные доказательства, а также товары, задержанные таможенными органами.

Проект предусматривает и новый порядок действий в случае отказа победителя торгов от сделки. Тогда приобрести имущество предложат следующему участнику аукциона, которому потребуется внести задаток.

Дополнительный механизм планируют ввести для имущества, которое не удалось реализовать даже после снижения первоначальной стоимости на 90%. Такой лот выставят на новый аукцион со стартовой ценой 10 тысяч рублей. Если покупателей окажется несколько, стоимость имущества сможет увеличиваться в ходе торгов.