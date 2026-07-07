Для алиментов, возмещения вреда здоровью и некоторых других требований правила останутся строже

07 июля 2026, 10:10, ИА Амител

Списание долгов / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Министерство юстиции предложило повысить порог задолженности, при достижении которого имущество должника может быть арестовано. Информацию об этом ведомство опубликовало в своем канале на платформе "Макс".

«Разработан законопроект, направленный на защиту прав граждан в процессе взыскания их денежных средств. Порог, при котором арест имущества невозможен, предлагается увеличить с трех до десяти тысяч рублей», — заявили в Минюсте.

Кроме того, планируется, что арест имущества должника будет ограничен суммой его задолженности.

Эти изменения в процедуре взыскания призваны найти баланс между правами взыскателя и интересами должника, исключая случаи, когда из-за небольших долгов граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями, такими как блокировка всех средств на счету или запрет на регистрационные действия с имуществом.

Законопроект также предлагает изменить порядок получения судебными приставами информации о счетах должников. В частности, для упрощения административных процедур данные будут сначала запрашиваться у налоговых органов, а затем, при необходимости, — у банков и других кредитных организаций.

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