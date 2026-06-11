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Путин подписал закон о конфискации имущества россиян, которые вредят родине

Новый закон позволит арестовывать имущество россиян, находящихся за рубежом, за ряд правонарушений

11 июня 2026, 11:33, ИА Амител

Владимир Путин / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru
Владимир Путин / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

Президент России Владимир Путин подписал новый закон: с 1 сентября 2026 года власти смогут арестовывать имущество россиян, которые находятся за границей и совершили административные правонарушения против интересов страны, сообщает РИА Новости.

Под действие закона подпадают несколько видов нарушений: дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, неуплата штрафа за подобные правонарушения.

Аресту могут подвергнуться в том числе денежные средства на банковских счетах. При этом стоимость изъятого имущества не будет ограничиваться суммой назначенного штрафа.

Закон также предусматривает особые процессуальные гарантии. Если человек находится за пределами России и его невозможно уведомить о деле, суд обязан назначить ему защитника. Если дело прекратят, расходы на оплату услуг этого защитника возместят за счет федерального бюджета.

Иллюстрации к материалу: amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Владимир Путин законы
       

Комментарии 25

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Мимопроходящий

11:40:52 11-06-2026

Ждём поток доносов на врагов народа. Было уже это в истории.

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Гость

12:24:00 11-06-2026

Мимопроходящий (11:40:52 11-06-2026) Ждём поток доносов на врагов народа. Было уже это в истории.... Возможно и ледорубы в ход пойдут.

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Гость

12:04:59 11-06-2026

Ура. Первый шаг сделан. Теперь нужен второй шаг. Изъятие имущества у депутатов, членов правительства и членов их семей имеющих паспорт другого государства (врага России) так как являясь гражданами этих стран они действуют не в интересах РФ иначе их бы давно лишили граждансва буржуинских стран.

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Гость

12:12:45 11-06-2026

А почему с 1 сентября, а не июля? Чтобы кое-кто успел подсуетиться?

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Гость

12:20:02 11-06-2026

Псевдопатриоты-ждуны из эшелонов власти нашли себе новую кормушку?!

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Гость

12:22:06 11-06-2026

Поздноватенько спохватились. Особо усилило что до сентября им самим распоряжаться счетами и впоследствии возможна оплата услуг защитника из федерального бюджета .

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Гость

12:26:57 11-06-2026

"Путин подписал закон о конфискации имущества россиян, которые вредят родине"
Это что получается, мы теперь без Правительства и депутатов останемся?

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Гость

12:31:42 11-06-2026

Профанация.
А друганы будут как всегда?
Друзьям всё, народу закон.(моя версия старого девиза)

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Гость

12:48:42 11-06-2026

Скоро и у обычных жителей будут отнимать все без суда и следствия. Не за горами.

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Гость

14:47:21 11-06-2026

Гость (12:48:42 11-06-2026) Скоро и у обычных жителей будут отнимать все без суда и след... "Казна пуста, милорд!!"(с)

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Гость

15:46:08 11-06-2026

Гость (12:48:42 11-06-2026) Скоро и у обычных жителей будут отнимать все без суда и след... так не кукарекай чего попало
а то лишат

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Гость

16:07:41 11-06-2026

Гость (15:46:08 11-06-2026) так не кукарекай чего попалоа то лишат... Ты правда думаешь, что дело именно в этом будет? Наивный...

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Гость

12:54:55 11-06-2026

Так у него под боком их не счесть, которые вредят родине.

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Гость

12:58:42 11-06-2026

Гость (12:54:55 11-06-2026) Так у него под боком их не счесть, которые вредят родине. ... дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов - кто это делает под боком?

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Гость

14:56:32 11-06-2026

Гость (12:58:42 11-06-2026) дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций... От всего этого вреда гораздо меньше, чем от действий чиновников, по вине которых в Курск. области не поставили противотанковые заграждения, или от некоторых деятелей из МО, разворовавших деньги, которые должны были пойти на вооружение для армии.

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Гость

21:37:01 11-06-2026

Гость (14:56:32 11-06-2026) От всего этого вреда гораздо меньше, чем от действий чиновни... Вряд ли от пропаганды меньше вреда.. .

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Гость

01:02:05 12-06-2026

Гость (21:37:01 11-06-2026) Вряд ли от пропаганды меньше вреда.. . ... От той, которая льется по ТВ - точно гораздо больше.

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Гость

15:15:10 11-06-2026

В депутаты метишь? Колись.

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Гость

12:55:41 11-06-2026

Ну хоть что-то. Лучше поздно, чем никогда

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Татьяна

14:03:11 11-06-2026

По моему припозднились. Это надо было сделать с начало СВО

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Элен без ребят

15:22:48 11-06-2026

припозднились, но лучше поздно, чем никогда.

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Гость

14:17:04 11-06-2026

у Пугачевой изымать будут замок в деревне Грязь?
у Чубайса?
у Макаревича

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Гость

21:37:19 11-06-2026

Гость (14:17:04 11-06-2026) у Пугачевой изымать будут замок в деревне Грязь?у Чубайс... Грязь изымут, а замок нет.

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Гость

21:39:36 11-06-2026

Гость (14:17:04 11-06-2026) у Пугачевой изымать будут замок в деревне Грязь?у Чубайс... к 1 сентября успеют продать или перевести на других, время есть.

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ППШариков

18:36:10 11-06-2026

«воздастся каждому по делам его» (с)

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