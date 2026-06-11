Путин подписал закон о конфискации имущества россиян, которые вредят родине
Новый закон позволит арестовывать имущество россиян, находящихся за рубежом, за ряд правонарушений
11 июня 2026, 11:33, ИА Амител
Президент России Владимир Путин подписал новый закон: с 1 сентября 2026 года власти смогут арестовывать имущество россиян, которые находятся за границей и совершили административные правонарушения против интересов страны, сообщает РИА Новости.
Под действие закона подпадают несколько видов нарушений: дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, неуплата штрафа за подобные правонарушения.
Аресту могут подвергнуться в том числе денежные средства на банковских счетах. При этом стоимость изъятого имущества не будет ограничиваться суммой назначенного штрафа.
Закон также предусматривает особые процессуальные гарантии. Если человек находится за пределами России и его невозможно уведомить о деле, суд обязан назначить ему защитника. Если дело прекратят, расходы на оплату услуг этого защитника возместят за счет федерального бюджета.
11:40:52 11-06-2026
Ждём поток доносов на врагов народа. Было уже это в истории.
12:24:00 11-06-2026
Мимопроходящий (11:40:52 11-06-2026) Ждём поток доносов на врагов народа. Было уже это в истории.... Возможно и ледорубы в ход пойдут.
12:04:59 11-06-2026
Ура. Первый шаг сделан. Теперь нужен второй шаг. Изъятие имущества у депутатов, членов правительства и членов их семей имеющих паспорт другого государства (врага России) так как являясь гражданами этих стран они действуют не в интересах РФ иначе их бы давно лишили граждансва буржуинских стран.
12:12:45 11-06-2026
А почему с 1 сентября, а не июля? Чтобы кое-кто успел подсуетиться?
12:20:02 11-06-2026
Псевдопатриоты-ждуны из эшелонов власти нашли себе новую кормушку?!
12:22:06 11-06-2026
Поздноватенько спохватились. Особо усилило что до сентября им самим распоряжаться счетами и впоследствии возможна оплата услуг защитника из федерального бюджета .
12:26:57 11-06-2026
"Путин подписал закон о конфискации имущества россиян, которые вредят родине"
Это что получается, мы теперь без Правительства и депутатов останемся?
12:31:42 11-06-2026
Профанация.
А друганы будут как всегда?
Друзьям всё, народу закон.(моя версия старого девиза)
12:48:42 11-06-2026
Скоро и у обычных жителей будут отнимать все без суда и следствия. Не за горами.
14:47:21 11-06-2026
Гость (12:48:42 11-06-2026) Скоро и у обычных жителей будут отнимать все без суда и след... "Казна пуста, милорд!!"(с)
15:46:08 11-06-2026
Гость (12:48:42 11-06-2026) Скоро и у обычных жителей будут отнимать все без суда и след... так не кукарекай чего попало
а то лишат
16:07:41 11-06-2026
Гость (15:46:08 11-06-2026) так не кукарекай чего попалоа то лишат... Ты правда думаешь, что дело именно в этом будет? Наивный...
12:54:55 11-06-2026
Так у него под боком их не счесть, которые вредят родине.
12:58:42 11-06-2026
Гость (12:54:55 11-06-2026) Так у него под боком их не счесть, которые вредят родине. ... дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов - кто это делает под боком?
14:56:32 11-06-2026
Гость (12:58:42 11-06-2026) дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций... От всего этого вреда гораздо меньше, чем от действий чиновников, по вине которых в Курск. области не поставили противотанковые заграждения, или от некоторых деятелей из МО, разворовавших деньги, которые должны были пойти на вооружение для армии.
21:37:01 11-06-2026
Гость (14:56:32 11-06-2026) От всего этого вреда гораздо меньше, чем от действий чиновни... Вряд ли от пропаганды меньше вреда.. .
01:02:05 12-06-2026
Гость (21:37:01 11-06-2026) Вряд ли от пропаганды меньше вреда.. . ... От той, которая льется по ТВ - точно гораздо больше.
15:15:10 11-06-2026
В депутаты метишь? Колись.
12:55:41 11-06-2026
Ну хоть что-то. Лучше поздно, чем никогда
14:03:11 11-06-2026
По моему припозднились. Это надо было сделать с начало СВО
15:22:48 11-06-2026
припозднились, но лучше поздно, чем никогда.
14:17:04 11-06-2026
у Пугачевой изымать будут замок в деревне Грязь?
у Чубайса?
у Макаревича
21:37:19 11-06-2026
Гость (14:17:04 11-06-2026) у Пугачевой изымать будут замок в деревне Грязь?у Чубайс... Грязь изымут, а замок нет.
21:39:36 11-06-2026
Гость (14:17:04 11-06-2026) у Пугачевой изымать будут замок в деревне Грязь?у Чубайс... к 1 сентября успеют продать или перевести на других, время есть.
18:36:10 11-06-2026
«воздастся каждому по делам его» (с)