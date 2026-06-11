"Путин подписал закон о конфискации имущества россиян, которые вредят родине"

Новый закон позволит арестовывать имущество россиян, находящихся за рубежом, за ряд правонарушений

11 июня 2026, 11:33, ИА Амител

Владимир Путин / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

Президент России Владимир Путин подписал новый закон: с 1 сентября 2026 года власти смогут арестовывать имущество россиян, которые находятся за границей и совершили административные правонарушения против интересов страны, сообщает РИА Новости.

Под действие закона подпадают несколько видов нарушений: дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, неуплата штрафа за подобные правонарушения.

Аресту могут подвергнуться в том числе денежные средства на банковских счетах. При этом стоимость изъятого имущества не будет ограничиваться суммой назначенного штрафа.

Закон также предусматривает особые процессуальные гарантии. Если человек находится за пределами России и его невозможно уведомить о деле, суд обязан назначить ему защитника. Если дело прекратят, расходы на оплату услуг этого защитника возместят за счет федерального бюджета.