Инициатива направлена на усиление живого диалога в образовательном процессе и не предполагает отмены ЕГЭ

09 июня 2026, 17:09, ИА Амител

Устный экзамен / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В условиях стремительного развития искусственного интеллекта в школах необходимо возродить устную коммуникацию между учителями и учениками. С таким предложением в интервью РИА Новости выступил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По его мнению, нужно уделить особое внимание предметам, формирующим мировоззрение школьников, и ввести по ним устные экзамены.

Фадеев подчеркнул, что оценивать знания учеников следует не только по тем дисциплинам, которые они сдают на ЕГЭ, но и по другим важным предметам, таким как география, литература и история. Эти предметы, по его словам, формируют культурный код российского гражданина.

«В эпоху искусственного интеллекта, когда у каждого школьника есть доступ к ответам на любые вопросы, важно вернуть устные экзамены. Это поможет сохранить устную коммуникацию и оценить знания школьников не только в 11-м классе, но и на протяжении всего обучения», — отметил он.

Фадеев заключил, что ЕГЭ не стоит отменять, а следует дополнить его интегральной оценкой, которая будет учитывать знания учеников, полученные в ходе всего обучения.

Ранее сообщалось, что первый устный экзамен по истории в России получил официальный год проведения.