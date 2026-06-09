В России могут вернуть устные переходные экзамены
Инициатива направлена на усиление живого диалога в образовательном процессе и не предполагает отмены ЕГЭ
09 июня 2026, 17:09, ИА Амител
В условиях стремительного развития искусственного интеллекта в школах необходимо возродить устную коммуникацию между учителями и учениками. С таким предложением в интервью РИА Новости выступил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По его мнению, нужно уделить особое внимание предметам, формирующим мировоззрение школьников, и ввести по ним устные экзамены.
Фадеев подчеркнул, что оценивать знания учеников следует не только по тем дисциплинам, которые они сдают на ЕГЭ, но и по другим важным предметам, таким как география, литература и история. Эти предметы, по его словам, формируют культурный код российского гражданина.
«В эпоху искусственного интеллекта, когда у каждого школьника есть доступ к ответам на любые вопросы, важно вернуть устные экзамены. Это поможет сохранить устную коммуникацию и оценить знания школьников не только в 11-м классе, но и на протяжении всего обучения», — отметил он.
Фадеев заключил, что ЕГЭ не стоит отменять, а следует дополнить его интегральной оценкой, которая будет учитывать знания учеников, полученные в ходе всего обучения.
Ранее сообщалось, что первый устный экзамен по истории в России получил официальный год проведения.
18:58:21 09-06-2026
Да верните уже все, как было - оставьте свой дурацкий ЕГЭ как профильный для поступающих в вуз и перестаньте издеваться над школьниками. Мы, помнится, по советским временам сдавали четыре экзамена после 8 класса и семь выпускных после десятого. А потом еще четыре (минимум) вступительных, причем некоторые дважды по четыре сдавали, потому что часть вузов принимали экзамены в июле, а часть в августе, можно было поиметь второй шанс, если не повезло. И никто не умер, не спрыгнул с крыши, не получил инсульт в 17 лет, как от этого вашего ЕГЭ. И образование было - не чета нынешнему.
22:44:32 09-06-2026
Гость (18:58:21 09-06-2026) Да верните уже все, как было - оставьте свой дурацкий ЕГЭ ка... И что в этом было хорошего? Сейчас никуда не выезжая, пользуясь результатами ЕГЭ, можно поступить в несколько ВУЗов и остановить свой выбор на самом понравившемся. И без всякой нервотрепки и лишних затрат.
19:44:21 09-06-2026
Ага, давайте еще больше увеличим нагрузку на учеников. Как же вас колбасит этими инициативами! Как прям перед концом времён.