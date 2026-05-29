Первый устный экзамен по истории в России получил официальный год проведения
Устный экзамен поможет школьникам развивать навыки аргументации и анализа исторических событий
29 мая 2026, 23:34, ИА Амител
Обязательный устный экзамен по истории для девятиклассников в России могут впервые провести в 2028 году. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, испытание планируется организовать в феврале или марте 2028 года, однако точные сроки пока не определены, пишет РИА Новости.
«К 2028-му в феврале или марте, мы пока точно не определились, планируется уже устный экзамен по истории сделать обязательным для всех выпускников 9-х классов» — сообщил Музаев.
Ранее глава Рособрнадзора также отмечал, что введение обязательного устного экзамена по истории для выпускников 11-х классов не планируется.
В Министерстве просвещения Российской Федерации поясняли, что новый экзамен станет формой допуска к ОГЭ. Задания будут разрабатываться на основе школьных учебников и позволят оценить, насколько ученики понимают исторические процессы.
По мнению представителей ведомства, устный экзамен поможет школьникам развивать навыки аргументации, анализа исторических событий и формирования собственной позиции по отношению к различным фактам и историческим личностям.
09:13:27 31-05-2026
вот только вопрос:насколько "школьная история"соответствует истории истинной?