Первый устный экзамен по истории в России получил официальный год проведения

Устный экзамен поможет школьникам развивать навыки аргументации и анализа исторических событий

29 мая 2026, 23:34, ИА Амител

Экзамен, ЕГЭ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Обязательный устный экзамен по истории для девятиклассников в России могут впервые провести в 2028 году. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, испытание планируется организовать в феврале или марте 2028 года, однако точные сроки пока не определены, пишет РИА Новости.

«К 2028-му в феврале или марте, мы пока точно не определились, планируется уже устный экзамен по истории сделать обязательным для всех выпускников 9-х классов» — сообщил Музаев.

Ранее глава Рособрнадзора также отмечал, что введение обязательного устного экзамена по истории для выпускников 11-х классов не планируется.

В Министерстве просвещения Российской Федерации поясняли, что новый экзамен станет формой допуска к ОГЭ. Задания будут разрабатываться на основе школьных учебников и позволят оценить, насколько ученики понимают исторические процессы.

По мнению представителей ведомства, устный экзамен поможет школьникам развивать навыки аргументации, анализа исторических событий и формирования собственной позиции по отношению к различным фактам и историческим личностям.