Ранее такие объекты относились к общей категории нестационарной торговли вместе с киосками и павильонами

03 августа 2026, 09:18, ИА Амител

Фудтрак / Еда / Уличная еда / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу поправки в закон о государственном регулировании торговой деятельности, которые впервые закрепят понятие мобильных торговых объектов и изменят правила их работы. Об этом РИА Новости рассказал советник ректора РГСУ Константин Поздняков.

«С 1 сентября вступают в силу поправки в закон о госрегулировании торговой деятельности. Они впервые закрепляют понятие "мобильный торговый объект", речь о торговле с колес, будь то автолавка в отдаленном поселке или кофейный фургон на городской набережной», — сказал эксперт.

По его словам, ранее такие объекты относились к общей категории нестационарной торговли вместе с киосками и павильонами. Из-за этого регионы нередко предъявляли к ним аналогичные требования, в том числе касающиеся самого транспортного средства. Новые поправки запрещают субъектам РФ применять такие требования к автомобилям и прицепам, используемым для мобильной торговли.

Поздняков также отметил, что одновременно в одном месте нельзя будет размещать несколько мобильных торговых точек.

«Ограничение всего одно: в одном месте нельзя разместить несколько мобильных точек одновременно. Это логично защищает предпринимателей от стихийной конкуренции за один пятачок», — добавил он.

Кроме того, изменения коснутся размещения нестационарных торговых объектов на частной земле. Если собственник участка подаст соответствующее заявление, власти будут обязаны включить объект в схему размещения. Отказать по причине того, что в районе уже достаточно торговых точек, они больше не смогут.