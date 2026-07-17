Официант в Яровом нечаянно отдал клиенту чужую карту и тот хорошо отдохнул еще в двух кафе

Как выяснилось, карта принадлежала женщине, которая приехала из Иркутской области

17 июля 2026, 13:14, ИА Амител

Парень в кафе / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Отдых в Яровом за чужой счет обернулся для 26-летнего жителя Новосибирской области уголовным делом, сообщает алтайское МВД.

«Пришел в популярное кафе, чтобы приятно провести вечер. У него была расчетная карта, которая используется в зоне отдыха, и он перечислил туда пять тысяч рублей. Ею он и рассчитался за заказ. Но когда официант вернул ему карту и чек, увидел, что на счету неожиданно образовался остаток более 18 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Молодой человек подошел к кассе и убедился, что деньги на карте действительно есть. Тогда он понял, что это чужая карта.

«В этот вечер он посетил еще два кафе, расположенных на берегу озера, и потратил более 15 тысяч рублей», — отметили в МВД.

Как выяснилось, карта принадлежала женщине, которая приехала в Яровое из Иркутской области. На следующий день она обратилась в полицию. Правоохранители оперативно задержали гостя из Новосибирской области и возбудили уголовное дело.

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