Официант в Яровом нечаянно отдал клиенту чужую карту и тот хорошо отдохнул еще в двух кафе
Как выяснилось, карта принадлежала женщине, которая приехала из Иркутской области
17 июля 2026, 13:14, ИА Амител
Отдых в Яровом за чужой счет обернулся для 26-летнего жителя Новосибирской области уголовным делом, сообщает алтайское МВД.
«Пришел в популярное кафе, чтобы приятно провести вечер. У него была расчетная карта, которая используется в зоне отдыха, и он перечислил туда пять тысяч рублей. Ею он и рассчитался за заказ. Но когда официант вернул ему карту и чек, увидел, что на счету неожиданно образовался остаток более 18 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.
Молодой человек подошел к кассе и убедился, что деньги на карте действительно есть. Тогда он понял, что это чужая карта.
«В этот вечер он посетил еще два кафе, расположенных на берегу озера, и потратил более 15 тысяч рублей», — отметили в МВД.
Как выяснилось, карта принадлежала женщине, которая приехала в Яровое из Иркутской области. На следующий день она обратилась в полицию. Правоохранители оперативно задержали гостя из Новосибирской области и возбудили уголовное дело.
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13:25:02 17-07-2026
Это вообще мутная схема с этими картами, наотказ нужно было идти, или на официанта сваливать, если карта - платежное средство то с каких ее можно передавать посторонним лицам, где юристы?
14:12:15 17-07-2026
Гость (13:25:02 17-07-2026) Это вообще мутная схема с этими картами, наотказ нужно было ... то с каких ее можно передавать посторонним лицам ...Так и есть, карту нельзя передавать посторонним лицам, но у нас уже давно на это закрывают глаза, это во первых, а во вторых - это касается банковских карт, а судя по новости, там использовалась какая-то местная карта "для расчётов в зоне отдыха", что это за карта такая - неясно.
15:31:37 17-07-2026
спалился по глупому.
15:34:46 17-07-2026
.....что это за карта такая - неясно....
Съезди в Яровое, узнаешь Они уже давно, единая карта для расчетов в пляжной зоне. Надо ее держать при себе и не отдавать для расчетов другим лицам.
16:16:05 17-07-2026
ну нагулял на Уголовку, штош. как туда люди едут в ЭТО...фу. не понимаю. Была 1 раз, ужасно ужаснулась, более никогда
10:30:57 18-07-2026
Гость (16:16:05 17-07-2026) ну нагулял на Уголовку, штош. как туда люди едут в ЭТО...фу.... С некоторыми так бывает на природе. Не так посмотрели или подали, озеро не там сделали, нет евротуалетов. Ну и т.д. в таком же роде.