В России появится система мониторинга цен на продукты

Система будет фиксировать данные по всей цепочке — от производителя до торговой полки, а источниками станут сведения ФНС, отчетность участников рынка и показатели Росстата

22 июля 2026, 22:48, ИА Амител

Муж и жена в супермаркете / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Государственная Дума одобрила ряд законопроектов, направленных на постоянный мониторинг цен на продовольственные товары. Депутат Сергей Чижов рассказал Life.ru, что новая система будет отслеживать резкие колебания стоимости товаров и выявлять причины их повышения. Основная задача нововведений — создать эффективный механизм для оперативного выявления ценовых скачков и анализа факторов. Парламентарии внесли изменения в Налоговый кодекс и закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", которые вошли в состав новой системы контроля. «Один документ позволяет Федеральной налоговой службе делиться с другими ведомствами данными о соглашениях производителей, поставщиков и продавцов продовольственных товаров. Речь также идет о поставщиках услуг, включенных в ежемесячный расчет индекса потребительских цен (ИПЦ), который ведет Росстат», — пояснил он. С введением этой системы государственные органы смогут отслеживать стоимость продукции на всех этапах — от производства до розничной продажи. В случае значительного ускорения инфляции министерства и ведомства смогут провести анализ причин и, если потребуется, принять соответствующие меры. Чижов отметил, что система будет опираться на данные о контрактных ценах, объемах продаж, прибыли и расходах компаний, которые ФНС собирает из налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности. Раньше эти данные считались налоговой тайной, поэтому для их обмена между различными государственными структурами был принят отдельный закон. Доступ к этой информации внутри государственных органов будет строго ограничен.