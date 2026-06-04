В России предложили создать школьную форму с учетом культурных особенностей регионов

Владислав Гриб считает, что нужно разработать 12–15 дизайнов на федеральном уровне, а школы будут выбирать сами

04 июня 2026, 15:34, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в интервью ТАСС на полях Петербургского экономического форума предложил разрабатывать дизайн школьной формы с учетом культурных особенностей российских регионов.

«Я бы сделал школьную форму, например, с учетом наших культурно-региональных особенностей — Северный Кавказ, Сибирь, Якутия и так далее. Надо создать 12–15 рекомендованных дизайнов школьной формы», — сказал Гриб.

По его словам, необходимо разработать летние и зимние варианты этих дизайнов и утвердить их на федеральном уровне. Провести конкурс среди дизайнеров одежды, а каждая школа уже сможет выбрать ту или иную модель по своему усмотрению. Окончательное решение по дизайну должно оставаться за учебным заведением или родительским комитетом.

Гриб отметил, что единая школьная форма уравнивает детей из семей с разным достатком, а также помогает самодисциплине и стабилизирует поведение. Кроме того, по его мнению, форма может в какой-то степени защитить школьников от буллинга и "избежать некой зависти среди детей".

При этом форма должна быть модной, качественной, из хороших экологичных материалов.

«Однозначно — чтобы государство субсидировало закупку ткани и формы для школ. Это еще и помощь, поддержка нашей легкой промышленности. Дети должны быть одеты в хорошую, красивую школьную форму, и в то же время очень важно, чтобы она была разная, выбранная самими школами», — подчеркнул замсекретаря ОП.

С сентября 2025 года в России вступил в силу ГОСТ на школьную форму, разработанный Роскачеством. Документ ужесточает требования к свойствам ткани и перечисляет основные изделия, относящиеся к школьной форме.