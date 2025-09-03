В России предложили ввести единую школьную спортивную форму в цветах триколора
Идея уже находится на стадии рассмотрения
03 сентября 2025, 15:00, ИА Амител
В России может появиться единый стандарт спортивной формы для школьников, выполненный в цветах государственного флага. С соответствующей инициативой выступил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин, пишет ТАСС.
По его словам, идея находится на стадии рассмотрения в парламенте, причем предполагаемый дизайн одежды уже известен. Параллельно депутаты предлагают сделать обязательной для всех учащихся сдачу нормативов ГТО в рамках учебной программы, а также включить физкультуру в перечень обязательных предметов для итоговой аттестации.
«Министерство спорта поддерживает эти предложения, однако у Министерства просвещения есть вопросы по практической реализации нововведений», – уточнил Матыцин.
Политик заверил, что диалог между ведомствами будет продолжен с учетом значимости инициатив.
15:05:39 03-09-2025
Обязательная сдача ГТО? С какого перепуга? Не все дети спортсмены, у многих противопоказания. Ну что странные идеи.
А форма? Это же опять дополнительные расходы, потому что такая форма естественно будет стоить дороже.
17:53:57 03-09-2025
Гость (15:05:39 03-09-2025) Обязательная сдача ГТО? С какого перепуга? Не все дети спорт... Обязательная сдача ГТО нормально, не сдавшие люди остаются без значка, естественно освобожденные тоже.
Сдавшим один комплект формы выдать бесплатно вместе со значком
15:07:00 03-09-2025
Пусть кто хочет, то и сдает ГТО. Ещё и в обяз предметы физру? Ну зашибись, как же мы то без этого отучились?
15:34:00 03-09-2025
Гость (15:07:00 03-09-2025) Пусть кто хочет, то и сдает ГТО. Ещё и в обяз предметы физру... поэтому в городе половина населения - ботаны, дистрофики или вообще риэлторы.
17:54:50 03-09-2025
Мусик (15:34:00 03-09-2025) поэтому в городе половина населения - ботаны, дистрофики или... Англоязычные)
15:11:46 03-09-2025
Белая майка, красные трусы, синие гетры?
16:23:35 03-09-2025
Гость (15:11:46 03-09-2025) Белая майка, красные трусы, синие гетры? ...
Сверху вниз: Белый,синий, красный. Знать надо расположение цветов флага.
15:36:55 03-09-2025
Можно ещё наколки с флагом делать, молодёжи точно понравится
15:37:13 03-09-2025
Вопрос: зачем? Чего этим добьются? Ненависть учеников к флагу и стране?
17:25:46 03-09-2025
Гость (15:37:13 03-09-2025) Вопрос: зачем? Чего этим добьются? Ненависть учеников к флаг...
Уже, если что...
17:45:34 03-09-2025
С ГТО всё верно
Не сдал , не готов ни к труду ни к обороне.
18:46:23 03-09-2025
Судя по рассказу получится кипа ЦСКА
А что скажет ФК "Ахмат"
21:54:09 03-09-2025
насильный патриотизм в виде формы... нуну
09:21:54 04-09-2025
Кто-то из нужных людей открыл пошивочный цех?