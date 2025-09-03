В России предложили ввести единую школьную спортивную форму в цветах триколора

Идея уже находится на стадии рассмотрения

03 сентября 2025, 15:00, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

В России может появиться единый стандарт спортивной формы для школьников, выполненный в цветах государственного флага. С соответствующей инициативой выступил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин, пишет ТАСС.

По его словам, идея находится на стадии рассмотрения в парламенте, причем предполагаемый дизайн одежды уже известен. Параллельно депутаты предлагают сделать обязательной для всех учащихся сдачу нормативов ГТО в рамках учебной программы, а также включить физкультуру в перечень обязательных предметов для итоговой аттестации.

«Министерство спорта поддерживает эти предложения, однако у Министерства просвещения есть вопросы по практической реализации нововведений», – уточнил Матыцин.

Политик заверил, что диалог между ведомствами будет продолжен с учетом значимости инициатив.

