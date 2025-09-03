НОВОСТИОбщество

В России предложили ввести единую школьную спортивную форму в цветах триколора

Идея уже находится на стадии рассмотрения

03 сентября 2025, 15:00, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru
Школа / Фото: amic.ru

В России может появиться единый стандарт спортивной формы для школьников, выполненный в цветах государственного флага. С соответствующей инициативой выступил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин, пишет ТАСС.

По его словам, идея находится на стадии рассмотрения в парламенте, причем предполагаемый дизайн одежды уже известен. Параллельно депутаты предлагают сделать обязательной для всех учащихся сдачу нормативов ГТО в рамках учебной программы, а также включить физкультуру в перечень обязательных предметов для итоговой аттестации.

«Министерство спорта поддерживает эти предложения, однако у Министерства просвещения есть вопросы по практической реализации нововведений», – уточнил Матыцин.

Политик заверил, что диалог между ведомствами будет продолжен с учетом значимости инициатив.

Ранее Алтайское Минобразования прокомментировало ГОСТ на школьную форму.

Россия школы

Avatar Picture
Гость

15:05:39 03-09-2025

Обязательная сдача ГТО? С какого перепуга? Не все дети спортсмены, у многих противопоказания. Ну что странные идеи.
А форма? Это же опять дополнительные расходы, потому что такая форма естественно будет стоить дороже.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:53:57 03-09-2025

Гость (15:05:39 03-09-2025) Обязательная сдача ГТО? С какого перепуга? Не все дети спорт... Обязательная сдача ГТО нормально, не сдавшие люди остаются без значка, естественно освобожденные тоже.
Сдавшим один комплект формы выдать бесплатно вместе со значком

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:07:00 03-09-2025

Пусть кто хочет, то и сдает ГТО. Ещё и в обяз предметы физру? Ну зашибись, как же мы то без этого отучились?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

15:34:00 03-09-2025

Гость (15:07:00 03-09-2025) Пусть кто хочет, то и сдает ГТО. Ещё и в обяз предметы физру... поэтому в городе половина населения - ботаны, дистрофики или вообще риэлторы.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:54:50 03-09-2025

Мусик (15:34:00 03-09-2025) поэтому в городе половина населения - ботаны, дистрофики или... Англоязычные)

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:11:46 03-09-2025

Белая майка, красные трусы, синие гетры?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:23:35 03-09-2025

Гость (15:11:46 03-09-2025) Белая майка, красные трусы, синие гетры? ...
Сверху вниз: Белый,синий, красный. Знать надо расположение цветов флага.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:36:55 03-09-2025

Можно ещё наколки с флагом делать, молодёжи точно понравится

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:37:13 03-09-2025

Вопрос: зачем? Чего этим добьются? Ненависть учеников к флагу и стране?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:25:46 03-09-2025

Гость (15:37:13 03-09-2025) Вопрос: зачем? Чего этим добьются? Ненависть учеников к флаг...
Уже, если что...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:45:34 03-09-2025

С ГТО всё верно
Не сдал , не готов ни к труду ни к обороне.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:46:23 03-09-2025

Судя по рассказу получится кипа ЦСКА
А что скажет ФК "Ахмат"

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:54:09 03-09-2025

насильный патриотизм в виде формы... нуну

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:21:54 04-09-2025

Кто-то из нужных людей открыл пошивочный цех?

  5 Нравится
Ответить
