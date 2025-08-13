НОВОСТИОбщество

В Алтайском крае прокомментировали новые стандарты школьной формы

Стандарт не вводит единую форму для всех школ

13 августа 2025, 13:20, ИА Амител

Пример школьной формы по ГОСТу / Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Пример школьной формы по ГОСТу / Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

С 3 сентября 2025 года в России вступит в силу новый ГОСТ для школьной формы, разработанный Роскачеством и текстильным инновационным центром при Минпромторге. Как пояснили в Министерстве образования Алтайского края, стандарт не вводит единую форму для всех школ, а лишь устанавливает требования к качеству материалов.

Основные положения нового стандарта:

  • ткань должна быть гипоаллергенной, воздухопроницаемой и влагоотводящей;

  • форма сохраняет деловой стиль, но школы могут добавлять свою символику;

  • стандарт не распространяется на спортивную одежду и обувь;

  • производители обязаны соблюдать ГОСТ, если маркируют одежду как школьную форму.

«Этот стандарт защищает детей от некачественной одежды, а родителей – от лишних расходов», – отметили в Минпросвещения РФ.

При этом учебные заведения сохраняют право самостоятельно определять фасон и цвет формы, учитывая мнение родителей и учащихся.

Как пояснил Александр Реут, директор департамента Минпросвещения, единая форма помогает сгладить социальные различия между детьми. В ведомстве подчеркивают, что представленные ранее образцы – лишь пример, иллюстрирующий требования ГОСТа, а не обязательный для всех вариант.

В Алтайском крае подтвердили, что школы региона продолжат самостоятельно устанавливать дресс-код. Главное требование – соблюдение делового стиля и использование качественных материалов. Новый ГОСТ в первую очередь направлен на производителей, гарантируя безопасность и комфорт школьной одежды.

Ранее новосибирский стилист раскритиковала ГОСТ на школьную форму.

Школьники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Юрист рассказала, за какую школьную форму придется заплатить штраф

В некоторых случаях может грозить даже уголовное наказание
НОВОСТИОбщество

Алтайский край школы

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

13:32:31 13-08-2025

Назад в СССР!

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:52:50 13-08-2025

Гость (13:32:31 13-08-2025) Назад в СССР! ... Вперед с СССР!!!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Наталья

13:55:23 13-08-2025

в СССР была красивая форма у девочек. У меня фартучки кружевные были просто супер. Платья были классические и чуть подороже, уже более интересного кроя и цвета. У меня было сине-васильковое и крой юбочки на платье - гаде. Очень красиво смотрелось.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:40:48 13-08-2025

Если ткань качественная,то она будет дорогой.
Каким же это образом поможет стереть границы и поможет малоимущим родителям непонятно.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:06:37 13-08-2025

изначально было ясно что это "на усмотрение", а не обязаловка. Но нет ..публике нужно обвыть и обныть каждую букву

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:23:40 14-08-2025

Гость (21:06:37 13-08-2025) изначально было ясно что это "на усмотрение", а не обязаловк...
У нас не умеют делать на усмотрение. Будет обязаловка. А большинству эта форма никуда не уперлась. Она интересна толко алкашам и другим маргиналам.

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров