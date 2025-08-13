В Алтайском крае прокомментировали новые стандарты школьной формы
Стандарт не вводит единую форму для всех школ
13 августа 2025, 13:20, ИА Амител
С 3 сентября 2025 года в России вступит в силу новый ГОСТ для школьной формы, разработанный Роскачеством и текстильным инновационным центром при Минпромторге. Как пояснили в Министерстве образования Алтайского края, стандарт не вводит единую форму для всех школ, а лишь устанавливает требования к качеству материалов.
Основные положения нового стандарта:
-
ткань должна быть гипоаллергенной, воздухопроницаемой и влагоотводящей;
-
форма сохраняет деловой стиль, но школы могут добавлять свою символику;
-
стандарт не распространяется на спортивную одежду и обувь;
-
производители обязаны соблюдать ГОСТ, если маркируют одежду как школьную форму.
«Этот стандарт защищает детей от некачественной одежды, а родителей – от лишних расходов», – отметили в Минпросвещения РФ.
При этом учебные заведения сохраняют право самостоятельно определять фасон и цвет формы, учитывая мнение родителей и учащихся.
Как пояснил Александр Реут, директор департамента Минпросвещения, единая форма помогает сгладить социальные различия между детьми. В ведомстве подчеркивают, что представленные ранее образцы – лишь пример, иллюстрирующий требования ГОСТа, а не обязательный для всех вариант.
В Алтайском крае подтвердили, что школы региона продолжат самостоятельно устанавливать дресс-код. Главное требование – соблюдение делового стиля и использование качественных материалов. Новый ГОСТ в первую очередь направлен на производителей, гарантируя безопасность и комфорт школьной одежды.
13:32:31 13-08-2025
Назад в СССР!
14:52:50 13-08-2025
Гость (13:32:31 13-08-2025) Назад в СССР! ... Вперед с СССР!!!
13:55:23 13-08-2025
в СССР была красивая форма у девочек. У меня фартучки кружевные были просто супер. Платья были классические и чуть подороже, уже более интересного кроя и цвета. У меня было сине-васильковое и крой юбочки на платье - гаде. Очень красиво смотрелось.
15:40:48 13-08-2025
Если ткань качественная,то она будет дорогой.
Каким же это образом поможет стереть границы и поможет малоимущим родителям непонятно.
21:06:37 13-08-2025
изначально было ясно что это "на усмотрение", а не обязаловка. Но нет ..публике нужно обвыть и обныть каждую букву
10:23:40 14-08-2025
Гость (21:06:37 13-08-2025) изначально было ясно что это "на усмотрение", а не обязаловк...
У нас не умеют делать на усмотрение. Будет обязаловка. А большинству эта форма никуда не уперлась. Она интересна толко алкашам и другим маргиналам.