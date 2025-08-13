В Алтайском крае прокомментировали новые стандарты школьной формы

Стандарт не вводит единую форму для всех школ

13 августа 2025, 13:20, ИА Амител

Пример школьной формы по ГОСТу / Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

С 3 сентября 2025 года в России вступит в силу новый ГОСТ для школьной формы, разработанный Роскачеством и текстильным инновационным центром при Минпромторге. Как пояснили в Министерстве образования Алтайского края, стандарт не вводит единую форму для всех школ, а лишь устанавливает требования к качеству материалов.

Основные положения нового стандарта:

ткань должна быть гипоаллергенной, воздухопроницаемой и влагоотводящей;

форма сохраняет деловой стиль, но школы могут добавлять свою символику;

стандарт не распространяется на спортивную одежду и обувь;

производители обязаны соблюдать ГОСТ, если маркируют одежду как школьную форму.

«Этот стандарт защищает детей от некачественной одежды, а родителей – от лишних расходов», – отметили в Минпросвещения РФ.

При этом учебные заведения сохраняют право самостоятельно определять фасон и цвет формы, учитывая мнение родителей и учащихся.

Как пояснил Александр Реут, директор департамента Минпросвещения, единая форма помогает сгладить социальные различия между детьми. В ведомстве подчеркивают, что представленные ранее образцы – лишь пример, иллюстрирующий требования ГОСТа, а не обязательный для всех вариант.

В Алтайском крае подтвердили, что школы региона продолжат самостоятельно устанавливать дресс-код. Главное требование – соблюдение делового стиля и использование качественных материалов. Новый ГОСТ в первую очередь направлен на производителей, гарантируя безопасность и комфорт школьной одежды.

