Такие изменения улучшат взаимодействие врачей и пациенток и снизят уровень стресса у будущих матерей

05 июня 2026, 17:50, ИА Амител

Беременная / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России предложили заменить термины "старородящая" и "возрастная первородящая" на "гордородящая". Инициативу выдвинула общественный деятель и певица Екатерина Шульгина, пишет "Абзац".

По ее словам, существующие термины создают негативный настрой и акцентируют внимание на возрасте, что может быть обидным для женщин. Шульгина считает, что поддержка будущих матерей должна проявляться даже в выборе слов.

«Наша главная миссия — быть матерью. Это крайне важно в жизни. Однако такие клише больше не актуальны. Сегодня женщины часто сомневаются в рождении детей, и подобные термины могут их задеть. В условиях демографического кризиса исключение этих выражений может значительно поднять настроение женщин. Поэтому необходимо поддерживать их на всех уровнях — государственном, общественном и других — и помогать принимать решение о рождении ребенка в любом возрасте. Я бы предложила использовать термин "гордородящая" как для первородящих, так и для женщин, которые рожают после 35 лет», — отметила певица.

Она также высказала мнение, что термин "гордородящая" может применяться ко всем матерям, независимо от возраста, поскольку процесс вынашивания и родов требует значительных усилий.

Ранее amic.ru писал, что в России беременные женщины могут получить право на бесплатный проезд.