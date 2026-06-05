В России предложили заменить термин "старородящая" на более корректный
Такие изменения улучшат взаимодействие врачей и пациенток и снизят уровень стресса у будущих матерей
05 июня 2026, 17:50, ИА Амител
В России предложили заменить термины "старородящая" и "возрастная первородящая" на "гордородящая". Инициативу выдвинула общественный деятель и певица Екатерина Шульгина, пишет "Абзац".
По ее словам, существующие термины создают негативный настрой и акцентируют внимание на возрасте, что может быть обидным для женщин. Шульгина считает, что поддержка будущих матерей должна проявляться даже в выборе слов.
«Наша главная миссия — быть матерью. Это крайне важно в жизни. Однако такие клише больше не актуальны. Сегодня женщины часто сомневаются в рождении детей, и подобные термины могут их задеть. В условиях демографического кризиса исключение этих выражений может значительно поднять настроение женщин. Поэтому необходимо поддерживать их на всех уровнях — государственном, общественном и других — и помогать принимать решение о рождении ребенка в любом возрасте. Я бы предложила использовать термин "гордородящая" как для первородящих, так и для женщин, которые рожают после 35 лет», — отметила певица.
Она также высказала мнение, что термин "гордородящая" может применяться ко всем матерям, независимо от возраста, поскольку процесс вынашивания и родов требует значительных усилий.
Ранее amic.ru писал, что в России беременные женщины могут получить право на бесплатный проезд.
18:13:03 05-06-2026
это объюз старородящих и газлайтинг тех кто так говорит
18:17:56 05-06-2026
Термины, связанные со старостью, в России не меняют. Ещё в советское время правительство поддержало инициативу называть пенсии по старости пенсиями по возрасту. Не прижилось. В настоящее время в официальных документах «пенсия по старости».
19:18:27 05-06-2026
Это игра в термины. Называется лицемерие
13:10:41 06-06-2026
Гость (19:18:27 05-06-2026) Это игра в термины. Называется лицемерие... танцы с бубнами вокруг терминов(((
21:39:15 05-06-2026
а что такого в термине?? после 30 лет организм СТАРЕЕТ и это состояние крайне негативно для здоровья и матери и ребенка, мать дряхлеет, ребенок недополучает и роджается недоношенным. а ведь впереди у такой старородящей женщины еще ГВ, и 6-12 лет пестования ребенка!! считаю нужно продолжать политику агитации жензин и родов ДО 25 лет.
21:46:43 05-06-2026
Взрослородящие? позднородящие? Чет в голову приемлемых вариантов не приходит.
08:11:32 06-06-2026
Что за бред несут эти депутаты?
12:24:58 06-06-2026
"Наша главная миссия — быть матерью" - практически цитата из книги «Место женщины» (A Woman’s Place) автор Серена Джой
13:12:49 06-06-2026
ИИ не догоняет, что в таком возрасте, как он рисует, УЖЕ внуки должны быть.
08:48:52 08-06-2026
негативный настрой...
а гордородящая это вообще насмешка....