Пособие беременным предложили выплачивать без учета уровня дохода
Дополнительно предлагается рассмотреть возможность предоставления беременным продуктового набора с необходимыми витаминами
07 апреля 2026, 17:33, ИА Амител
Беременные женщины должны получать ежемесячную помощь, независимо от уровня доходов и срока постановки на учет, заявил ТАСС Сергей Рыбальченко, возглавляющий комиссию Общественной палаты РФ по демографии и защите семьи.
«В настоящее время женщины могут подать заявление на единое пособие, если они встали на учет до 12-й недели беременности и находятся в сложной финансовой ситуации», — сказал он.
Рыбальченко подчеркнул, что материальная поддержка должна предоставляться без учета доходов беременной и начинаться с момента постановки на учет. По его мнению, это должно быть достаточным для обеспечения здоровья и благополучия будущей матери и ребенка.
Глава комиссии также предложил отменить требование вставать на учет до 12-й недели беременности, так как не все женщины могут сделать это в установленный период, особенно если живут в удаленных районах.
Рыбальченко выступил с инициативой рассмотреть возможность предоставления не только денежной помощи, но и продуктовой корзины, которая будет содержать необходимые минералы и витамины для беременной женщины и будущего ребенка.
«Единое пособие при беременности можно получать до месяца родов включительно. Его размер зависит от семейного дохода и может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. После родов семьям с низкими доходами продолжает выплачиваться единое пособие на ребенка», — заключил депутат.
00:42:00 08-04-2026
я вот когда просила - мне отказали. Типа доход у вас превышает требуемый минимум в 12 000 раз. и возмущались еще. А я тоже имею право законное на выплаты, мне может захотелось проверить как закон работает с гражданами. Обидно. Богатых везде уже принижают и щемят.
07:15:22 08-04-2026
Гость (00:42:00 08-04-2026) я вот когда просила - мне отказали. Типа доход у вас превыша... Нефиг за деньги рожать! Правильно отказали. Надо вобще все выплаты отменить.