Дополнительно предлагается рассмотреть возможность предоставления беременным продуктового набора с необходимыми витаминами

07 апреля 2026, 17:33, ИА Амител

Беременная / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Беременные женщины должны получать ежемесячную помощь, независимо от уровня доходов и срока постановки на учет, заявил ТАСС Сергей Рыбальченко, возглавляющий комиссию Общественной палаты РФ по демографии и защите семьи.

«В настоящее время женщины могут подать заявление на единое пособие, если они встали на учет до 12-й недели беременности и находятся в сложной финансовой ситуации», — сказал он.

Рыбальченко подчеркнул, что материальная поддержка должна предоставляться без учета доходов беременной и начинаться с момента постановки на учет. По его мнению, это должно быть достаточным для обеспечения здоровья и благополучия будущей матери и ребенка.

Глава комиссии также предложил отменить требование вставать на учет до 12-й недели беременности, так как не все женщины могут сделать это в установленный период, особенно если живут в удаленных районах.

Рыбальченко выступил с инициативой рассмотреть возможность предоставления не только денежной помощи, но и продуктовой корзины, которая будет содержать необходимые минералы и витамины для беременной женщины и будущего ребенка.