Украинские военные планируют атаковать с разных сторон, чтобы не дать российским силам сосредоточиться и подготовиться к наступлению

22 мая 2026, 14:52, ИА Амител

БПЛА / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о переходе украинской армии на новую тактику ведения боевых действий, что свидетельствует о намерении Киева активизировать террористические акты в России и усилить обстрелы мирных граждан в российских регионах. Эксперт Юрий Кнутов рассказал в беседе с "Газетой.ru", что российская армия располагает необходимыми силами и средствами для противодействия этим планам и нейтрализации новой стратегии Украины.

«Украина планирует использовать стратегию массированных ударов вглубь российской территории, включая гражданские объекты и жилые дома. Основной акцент будет сделан на увеличение числа терактов на территории России», — отметил он.

Эксперт утверждает, что в рамках кампании 2026 года ВСУ будут стремиться не допустить наступления российских войск на фронте. Для этого, по его словам, украинские военные будут наносить удары в различных направлениях, чтобы предотвратить концентрацию российских сил и переход в наступление.

Кнутов называет такую тактику "стратегией тысячи уколов". Однако он уверен, что при правильном распределении ресурсов Россия сможет продолжать давление по всей линии фронта и освобождать Донбасс, что приведет к нивелированию новой стратегии ВСУ.

Ранее в парламенте потребовали радикальных мер в связи с атаками на граждан России.