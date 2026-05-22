В России рассказали о новой стратегии ВСУ
Украинские военные планируют атаковать с разных сторон, чтобы не дать российским силам сосредоточиться и подготовиться к наступлению
22 мая 2026, 14:52, ИА Амител
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о переходе украинской армии на новую тактику ведения боевых действий, что свидетельствует о намерении Киева активизировать террористические акты в России и усилить обстрелы мирных граждан в российских регионах. Эксперт Юрий Кнутов рассказал в беседе с "Газетой.ru", что российская армия располагает необходимыми силами и средствами для противодействия этим планам и нейтрализации новой стратегии Украины.
«Украина планирует использовать стратегию массированных ударов вглубь российской территории, включая гражданские объекты и жилые дома. Основной акцент будет сделан на увеличение числа терактов на территории России», — отметил он.
Эксперт утверждает, что в рамках кампании 2026 года ВСУ будут стремиться не допустить наступления российских войск на фронте. Для этого, по его словам, украинские военные будут наносить удары в различных направлениях, чтобы предотвратить концентрацию российских сил и переход в наступление.
Кнутов называет такую тактику "стратегией тысячи уколов". Однако он уверен, что при правильном распределении ресурсов Россия сможет продолжать давление по всей линии фронта и освобождать Донбасс, что приведет к нивелированию новой стратегии ВСУ.
Ранее в парламенте потребовали радикальных мер в связи с атаками на граждан России.
15:00:14 22-05-2026
Страшно.
15:15:47 22-05-2026
Вот ничего сделать с всу не можем. Может нам изменить тактику и уничтожать руководство, которое отдаёт приказы? Может я ошибаюсь, но самим гибнуть это абсурд.
15:41:14 22-05-2026
Гость (15:15:47 22-05-2026) Вот ничего сделать с всу не можем. Может нам изменить тактик... Это может негативно повлиять на переговорный фон?
16:34:31 22-05-2026
Гость (15:41:14 22-05-2026) Это может негативно повлиять на переговорный фон?... В переговорах важен не фон, а тон. Ну а главное, чтобы была понятна суть этих переговоров. Сколько можно людей гробить, пора бы уже предпринимать более решительные и масштабные меры и эффективные. Да и ФСБ, МВД должны более интенсивно свои оклады отрабатывать - это не дело, что ВСУ планируют какие-то теракты в нашей стране.
18:04:14 22-05-2026
Соловьев сказал, что они с Путеным воюют, а все остальные должны заткнутся - вот теперь нам поровну. Детали интересуют футбольных пивняков у телевизора.
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Информация для размышления: в ВОВ Москву последний раз бомбили 6 апреля 1942 года.
09:16:37 23-05-2026
Вежливый Человек (18:04:14 22-05-2026) Соловьев сказал, что они с Путеным воюют, а все остальные до... И? С тех пор прошло 84 года. ссср столько не существовал.Техника шагнула вперед.
12:55:28 23-05-2026
Гость (09:16:37 23-05-2026) И? С тех пор прошло 84 года. ссср столько не существовал.Те... "Техника шагнула вперед." - ага, только не наша