В последние месяцы зафиксировано несколько крупных атак, в результате которых пострадали мирные жители

28 апреля 2026, 17:45, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Евросоюз провоцирует Россию на ответные меры в связи с нападениями ВСУ на мирное население, сообщил News.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его мнению, Украина окончательно перешла к "террористическим методам войны", поскольку на линии фронта ВСУ терпят неудачи. Их цель — "запугать" россиян и дестабилизировать ситуацию в стране, отметил депутат.

«Необходимо отслеживать источники запуска беспилотников и уничтожать всю логистическую цепочку. ВСУ проводят атаки с помощью Европы. Россия не стремится к конфликту с Европой, но та постоянно провоцирует нас на это», — подчеркнул парламентарий.

Колесник предположил, что России "придется наносить удары по центрам принятия решений". Он напомнил, что у Вооруженных сил РФ есть "широкий спектр мощного вооружения". Чем раньше Запад осознает возможность его применения, тем лучше, считает политик.

«Необходимо начать хотя бы с обычных мер, поскольку они не верят, что удары могут быть нанесены за пределами Украины. Они должны поверить в это. Для этого, я думаю, наше военно-политическое руководство должно принимать решительные меры, так как атаки на военные объекты не оказывают должного влияния на тех, кто стремится затянуть конфликт», — заявил Колесник.

Ранее сообщалось, что Украина снова атаковала станцию "Турецкого потока" в Краснодарском крае.