НОВОСТИПолитика

В парламенте потребовали радикальных мер в связи с атаками на граждан России

В последние месяцы зафиксировано несколько крупных атак, в результате которых пострадали мирные жители

28 апреля 2026, 17:45, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru
Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Евросоюз провоцирует Россию на ответные меры в связи с нападениями ВСУ на мирное население, сообщил News.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его мнению, Украина окончательно перешла к "террористическим методам войны", поскольку на линии фронта ВСУ терпят неудачи. Их цель — "запугать" россиян и дестабилизировать ситуацию в стране, отметил депутат.

«Необходимо отслеживать источники запуска беспилотников и уничтожать всю логистическую цепочку. ВСУ проводят атаки с помощью Европы. Россия не стремится к конфликту с Европой, но та постоянно провоцирует нас на это», — подчеркнул парламентарий.

Колесник предположил, что России "придется наносить удары по центрам принятия решений". Он напомнил, что у Вооруженных сил РФ есть "широкий спектр мощного вооружения". Чем раньше Запад осознает возможность его применения, тем лучше, считает политик.

«Необходимо начать хотя бы с обычных мер, поскольку они не верят, что удары могут быть нанесены за пределами Украины. Они должны поверить в это. Для этого, я думаю, наше военно-политическое руководство должно принимать решительные меры, так как атаки на военные объекты не оказывают должного влияния на тех, кто стремится затянуть конфликт», — заявил Колесник.

Ранее сообщалось, что Украина снова атаковала станцию "Турецкого потока" в Краснодарском крае. 

Сергей Шойгу / Фото: Сергей Бобылев / POOL / ТАСС

Шойгу заявил о праве РФ на самооборону в случае пропуска украинских БПЛА третьими странами

Государства, пропускающие беспилотники ВСУ через свое воздушное пространство, становятся "соучастниками агрессии", заявил секретарь Совбеза
НОВОСТИПолитика

СВО Россия Политика Госдума
       

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

18:56:15 28-04-2026

Нужно запретить смартфоны в принципе, а домашний интернет только "белые списки"
Иначе так всё и будет

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:55:52 28-04-2026

А разве бомбежка Днепра не была ответной мерой?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:43:20 28-04-2026

Всем давно плевать на наши озабоченности и красные линии потому как не смотря на возможности элементарно нет политической воли - похоже власть предпочитает кошмарить не врага, а собственное население.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:43:34 28-04-2026

интересно КАКИХ? бомбочку или что они эти популисты предлагают взвешенного?!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

07:52:12 29-04-2026

Пока "гнездо" не разорить, "птички" так и будут летать...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:29:42 29-04-2026

Может нашим правителям у Ирана поучиться, как надо отвечать и красные линии проводить? Ах,да, есть существенное отличие, у верхушки Ирана нет недвижимости, счетов, семей, любовниц в США и Европе, а у наших есть. Вот из-за этой разницы наши власти так и будут сопли жевать, а наши мирные люди гибнуть. Ждут когда дроны начнут до Сибири долетать, чтобы в очередной раз пожаловаться Европе, какие плохие украинцы.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:48 29-04-2026

Гость (08:29:42 29-04-2026) Может нашим правителям у Ирана поучиться, как надо отвечать ... "Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев посоветовал Швеции закупать авиационное топливо у России. Такое заявление он сделал на фоне предупреждения шведских властей о возможном дефиците керосина." Торговать, торговать им хочется с Западом. Как раньше.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:43:36 29-04-2026

Гость (09:41:48 29-04-2026) "Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев п...
Деньги не пахнут

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:56:12 29-04-2026

Гость (08:29:42 29-04-2026) у верхушки Ирана нет недвижимости, счетов, семей, любовниц да и их самих уже почти нет. братья работают

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:12:17 29-04-2026

гость (11:56:12 29-04-2026) да и их самих уже почти нет. братья работают... Интересно, каких братьев Вы имеете в виду? Тех, в результате действий которых "уже почти нет" верхушки Ирана?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:05:51 29-04-2026

Гость (08:29:42 29-04-2026) Может нашим правителям у Ирана поучиться, как надо отвечать ...
а может вам мозг включить хоть ненадолго, прежде чем хрень писать? стратег диванный

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Как выбрать летние шины?
6 часов назад  1

Все новости

Новости партнеров