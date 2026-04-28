В парламенте потребовали радикальных мер в связи с атаками на граждан России
В последние месяцы зафиксировано несколько крупных атак, в результате которых пострадали мирные жители
28 апреля 2026, 17:45, ИА Амител
Евросоюз провоцирует Россию на ответные меры в связи с нападениями ВСУ на мирное население, сообщил News.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его мнению, Украина окончательно перешла к "террористическим методам войны", поскольку на линии фронта ВСУ терпят неудачи. Их цель — "запугать" россиян и дестабилизировать ситуацию в стране, отметил депутат.
«Необходимо отслеживать источники запуска беспилотников и уничтожать всю логистическую цепочку. ВСУ проводят атаки с помощью Европы. Россия не стремится к конфликту с Европой, но та постоянно провоцирует нас на это», — подчеркнул парламентарий.
Колесник предположил, что России "придется наносить удары по центрам принятия решений". Он напомнил, что у Вооруженных сил РФ есть "широкий спектр мощного вооружения". Чем раньше Запад осознает возможность его применения, тем лучше, считает политик.
«Необходимо начать хотя бы с обычных мер, поскольку они не верят, что удары могут быть нанесены за пределами Украины. Они должны поверить в это. Для этого, я думаю, наше военно-политическое руководство должно принимать решительные меры, так как атаки на военные объекты не оказывают должного влияния на тех, кто стремится затянуть конфликт», — заявил Колесник.
Ранее сообщалось, что Украина снова атаковала станцию "Турецкого потока" в Краснодарском крае.
18:56:15 28-04-2026
Нужно запретить смартфоны в принципе, а домашний интернет только "белые списки"
Иначе так всё и будет
20:55:52 28-04-2026
А разве бомбежка Днепра не была ответной мерой?
22:43:20 28-04-2026
Всем давно плевать на наши озабоченности и красные линии потому как не смотря на возможности элементарно нет политической воли - похоже власть предпочитает кошмарить не врага, а собственное население.
22:43:34 28-04-2026
интересно КАКИХ? бомбочку или что они эти популисты предлагают взвешенного?!
07:52:12 29-04-2026
Пока "гнездо" не разорить, "птички" так и будут летать...
08:29:42 29-04-2026
Может нашим правителям у Ирана поучиться, как надо отвечать и красные линии проводить? Ах,да, есть существенное отличие, у верхушки Ирана нет недвижимости, счетов, семей, любовниц в США и Европе, а у наших есть. Вот из-за этой разницы наши власти так и будут сопли жевать, а наши мирные люди гибнуть. Ждут когда дроны начнут до Сибири долетать, чтобы в очередной раз пожаловаться Европе, какие плохие украинцы.
09:41:48 29-04-2026
Гость (08:29:42 29-04-2026) Может нашим правителям у Ирана поучиться, как надо отвечать ... "Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев посоветовал Швеции закупать авиационное топливо у России. Такое заявление он сделал на фоне предупреждения шведских властей о возможном дефиците керосина." Торговать, торговать им хочется с Западом. Как раньше.
09:43:36 29-04-2026
Гость (09:41:48 29-04-2026) "Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев п...
Деньги не пахнут
11:56:12 29-04-2026
Гость (08:29:42 29-04-2026) у верхушки Ирана нет недвижимости, счетов, семей, любовниц да и их самих уже почти нет. братья работают
16:12:17 29-04-2026
гость (11:56:12 29-04-2026) да и их самих уже почти нет. братья работают... Интересно, каких братьев Вы имеете в виду? Тех, в результате действий которых "уже почти нет" верхушки Ирана?
12:05:51 29-04-2026
Гость (08:29:42 29-04-2026) Может нашим правителям у Ирана поучиться, как надо отвечать ...
а может вам мозг включить хоть ненадолго, прежде чем хрень писать? стратег диванный