В России сахар растет в цене вдвое быстрее других продуктов
Даже небольшое удорожание способно потянуть за собой цены на целый ряд позиций
03 августа 2026, 13:57, ИА Амител
В России сахар дорожает быстрее других продуктов. Согласно данным "Базы", в ближайшее время стоимость может продолжить расти, так как оптовые цены увеличиваются втрое быстрее розничных.
«Килограмм сахара-песка стоит в среднем 75 рублей — на 9% дороже, чем год назад, и на 14% дороже, чем в январе. Продукты в целом подорожали за год на 4,6%, инфляция в стране — около 6%. Рост розницы платформа объясняет подорожанием опта», — следует из данных аналитического центра "Чек Индекс".
АБ-Центр сообщает, что к концу июля оптовые цены на сахар выросли на 26% по сравнению с предыдущим годом. В некоторых крупных сетях цены растут еще быстрее: в одном из гипермаркетов за последний месяц на торгах, где сахар закупается у дистрибьюторов, его стоимость увеличилась на 20–30%.
Предположительная причина роста цен — сокращение посевных площадей. На 1 июня площадь под сахарной свеклой в России составила 1,089 млн га, что на 4,6% меньше, чем в прошлом году.
Ранее сообщалось, что в РФ выросла стоимость минимального месячного продуктового набора.
14:01:11 03-08-2026
сезон браги 8-)))
14:25:15 03-08-2026
ясен пень. Так всегда каждый год в цене растут:
сахар, гречка, подсолнечное масло, яйца
каменный уголь, бензин, квадратный метр новостройки
14:29:26 03-08-2026
А бензин уже никого не беспокоит....
14:51:17 03-08-2026
медведь-шатун (14:29:26 03-08-2026) А бензин уже никого не беспокоит....... человек ко всему привыкает
15:04:53 03-08-2026
медведь-шатун (14:29:26 03-08-2026) А бензин уже никого не беспокоит....... бензин да невыгодно хранить, слишком летучий и проблемный
хранить надо керосин и соляру а то и вообще мазут в твердом виде. Когда надо будет эти куски можно будет подогреть растопить и разбавить до бенза растворителями наполнителями и присадками
18:17:30 03-08-2026
открою тайну - он НЕ растет, его сами продавцы повышают, тк сезон кончервов и заготовок, бессовестное племя...я очень желаю всем спекулянтам "всех благ"