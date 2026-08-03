Даже небольшое удорожание способно потянуть за собой цены на целый ряд позиций

03 августа 2026, 13:57, ИА Амител

Сахар / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В России сахар дорожает быстрее других продуктов. Согласно данным "Базы", в ближайшее время стоимость может продолжить расти, так как оптовые цены увеличиваются втрое быстрее розничных.

«Килограмм сахара-песка стоит в среднем 75 рублей — на 9% дороже, чем год назад, и на 14% дороже, чем в январе. Продукты в целом подорожали за год на 4,6%, инфляция в стране — около 6%. Рост розницы платформа объясняет подорожанием опта», — следует из данных аналитического центра "Чек Индекс".

АБ-Центр сообщает, что к концу июля оптовые цены на сахар выросли на 26% по сравнению с предыдущим годом. В некоторых крупных сетях цены растут еще быстрее: в одном из гипермаркетов за последний месяц на торгах, где сахар закупается у дистрибьюторов, его стоимость увеличилась на 20–30%.

Предположительная причина роста цен — сокращение посевных площадей. На 1 июня площадь под сахарной свеклой в России составила 1,089 млн га, что на 4,6% меньше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что в РФ выросла стоимость минимального месячного продуктового набора.