В РФ выросла стоимость минимального месячного продуктового набора
Средняя цена минимальной корзины уже превысила восемь тысяч рублей, а в отдельных регионах сумма вдвое выше
22 июля 2026, 14:22, ИА Амител
С начала текущего года в России наблюдается рост стоимости минимальной месячной корзины продуктов, который составил 7,9%, информирует ТАСС со ссылкой на данные Руспродсоюза.
Согласно опубликованным данным, на текущий момент ее цена достигла 8107,15 рубля. Расчет был произведен на основании анализа 33 позиций, среди которых мясо, рыба, яйца, молочные продукты, фрукты, овощи, сахар, мука, хлеб и крупы.
«Наибольший прирост цен зафиксирован в Чукотском автономном округе и Камчатском крае. В Чукотском автономном округе минимальная продуктовая корзина на одного человека обходится в 20 689,8 рубля, тогда как в Камчатском крае — в 13 443,6 рубля», — пишет издание.
Самая низкая стоимость минимальной продуктовой корзины наблюдается в Республике Мордовия — там она составляет 6461,3 рубля. В Саратовской области этот показатель чуть выше — 6624 рубля.
Также из текста следует, что в Санкт-Петербурге стоимость минимального набора продуктов на одного человека ниже, чем в Москве. В столице этот показатель равен 9737,4 рубля, а в Санкт-Петербурге — 9480,6 рубля.
Ранее amic.ru писал, как будут выживать россияне при постоянном росте цен на продукты.
15:18:14 22-07-2026
Так вот уважаемые посмотрите сколько всребнем получают пенсии в казахстане я уже не говорю про европу.Не удивились - вот так а я пенсинер 70 лет не могу себе ботинки купить все на продукты.Не ругайтесь но это факт.
15:25:23 22-07-2026
Гость (15:18:14 22-07-2026) Так вот уважаемые посмотрите сколько всребнем получают пенси... А в чём вас можно обвинить?К сожалению такая реальная картина нашей жизни.Факт довольно прискорбный и позорный.Оправдания этому нет.
15:32:57 22-07-2026
Гость (15:18:14 22-07-2026) Так вот уважаемые посмотрите сколько всребнем получают пенси... Пенсионер в России, это наказание для большинства у которых пенсия ниже средней.
16:04:31 22-07-2026
Гость (15:32:57 22-07-2026) Пенсионер в России, это наказание для большинства у которых ... За что наказание? Когда вас ворьё обкрадывает - это преступление против вас.
16:52:31 22-07-2026
Гость (16:04:31 22-07-2026) За что наказание? Когда вас ворьё обкрадывает - это преступл... Что может сделать дряхлая рука пенсионера против холеной морды вора?
15:37:16 22-07-2026
Гость (15:18:14 22-07-2026) Так вот уважаемые посмотрите сколько всребнем получают пенси... Базовая пенсия
Назначается всем гражданам, достигшим пенсионного возраста. Её размер зависит от стажа участия в пенсионной системе.
Ключевые параметры на 2026 год:
Минимальный размер базовой пенсии — 35 596 тенге (70% от прожиточного минимума).
За каждый полный год стажа сверх 10 лет размер увеличивается на 2% от прожиточного минимума.
Максимальный размер базовой пенсии в 2026 году — 60 005 тенге (118% от прожиточного минимума).
Делить на 6 умеешь?
16:08:06 22-07-2026
Анемподист (15:37:16 22-07-2026) Базовая пенсияНазначается всем гражданам, достигшим пенс... Что ты засуетился ,засланный казачок?Сидишь бдишь неугодные комментарии за хорошую зарплату?Хочешь сказать,что у нас пенсии больше чем в Казахстане?Не надо врать,у них пенсии больше и все про это давно знают.Не говоря уже о Европе.Позор!
16:29:21 22-07-2026
Афиноген (16:08:06 22-07-2026) Что ты засуетился ,засланный казачок?Сидишь бдишь неугодные ... А тебя в гугле и Яндексе забанили, всезнающий?
17:31:46 22-07-2026
8107руб?Да это с голоду сдохнуть только....сказочники...