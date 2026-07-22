Средняя цена минимальной корзины уже превысила восемь тысяч рублей, а в отдельных регионах сумма вдвое выше

22 июля 2026, 14:22, ИА Амител

Продуктовая корзина / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

С начала текущего года в России наблюдается рост стоимости минимальной месячной корзины продуктов, который составил 7,9%, информирует ТАСС со ссылкой на данные Руспродсоюза.

Согласно опубликованным данным, на текущий момент ее цена достигла 8107,15 рубля. Расчет был произведен на основании анализа 33 позиций, среди которых мясо, рыба, яйца, молочные продукты, фрукты, овощи, сахар, мука, хлеб и крупы.

«Наибольший прирост цен зафиксирован в Чукотском автономном округе и Камчатском крае. В Чукотском автономном округе минимальная продуктовая корзина на одного человека обходится в 20 689,8 рубля, тогда как в Камчатском крае — в 13 443,6 рубля», — пишет издание.

Самая низкая стоимость минимальной продуктовой корзины наблюдается в Республике Мордовия — там она составляет 6461,3 рубля. В Саратовской области этот показатель чуть выше — 6624 рубля.

Также из текста следует, что в Санкт-Петербурге стоимость минимального набора продуктов на одного человека ниже, чем в Москве. В столице этот показатель равен 9737,4 рубля, а в Санкт-Петербурге — 9480,6 рубля.

Ранее amic.ru писал, как будут выживать россияне при постоянном росте цен на продукты.