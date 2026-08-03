В России вводят штрафы для УК за препятствие работе операторов связи
Новые нормы предусматривают штрафы до 500 тысяч рублей
03 августа 2026, 10:20, ИА Амител
С 6 августа в России вступит в силу федеральный закон, вводящий административную ответственность для управляющих компаний, ТСЖ и жилищно-строительных кооперативов за создание препятствий операторам связи при работе в многоквартирных домах. Новые нормы предусматривают штрафы до 500 тысяч рублей за нарушение правил взаимодействия с провайдерами.
Об изменениях в законодательстве рассказала депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Ксения Белоусова. По ее словам, административная ответственность будет применяться в случаях, когда управляющие организации необоснованно отказывают операторам связи в доступе в технические помещения, затягивают согласование работ или требуют незаконную плату за размещение оборудования.
Поправки распространяются на случаи монтажа, эксплуатации и демонтажа сетей связи на объектах общего имущества многоквартирных домов.
Для должностных лиц размер штрафа составит от 10 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей. За повторные нарушения законодательством предусмотрены более строгие санкции.
При этом новый закон не предоставляет операторам связи дополнительных полномочий. Право доступа к общему имуществу многоквартирных домов уже предусмотрено действующим законодательством, а изменения вводят механизм административной ответственности за нарушение установленных правил взаимодействия.
Новые требования будут распространяться на управляющие компании, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы. Закон вступит в силу 6 августа 2026 года.
10:37:02 03-08-2026
кто возмущается тарифами - тому и штраф сверху.
10:56:01 03-08-2026
Мусик (10:37:02 03-08-2026) кто возмущается тарифами - тому и штраф сверху....
Мусик, если введут штраф за глупость, то ты станешь Великим Должником и из долговой ямы уже не выберисси!! !
11:06:45 03-08-2026
Гость (10:56:01 03-08-2026) Мусик, если введут штраф за глупость, то ты станешь Вели... а если передовикам начислять будут?
12:05:53 03-08-2026
Вот только под "необоснованными препятствиями" операторы связи стали иметь ввиду требования проводить линии связи аккуратно. А то ведь бросают косы кабелей как попало, при этом отваливающиеся и болтающиеся как в разруху, а на требования привести все в порядок и изменить в этой части договор операторы сразу подают жалобу, что им "чинят препятствия". И еще умудряются при прокладке своих кабелей оборвать чужие, а чинить не хотят. Так что и в защиту УК тоже надо бы принять зеркальные меры.
12:12:16 03-08-2026
Когда же провайдеров начнут наказывать за нарушения закона "О связи", измененном в 2025 году? Кто ответит за порчу общего имущества, о несанкционированных сверлениях этажных перекрытий, за подъезды в паутине проводов, за сломанные выходы на крышу?
12:55:57 03-08-2026
а можно ввести штрафы операторам связи за загаживание подъездов своей надоедливой рекламой? клеят на стены и оборудование, достали уже! и как они вообще проникают в подъезды?
13:18:20 03-08-2026
Теперь через суд можно по полной нагибать провайдеров, еще и ремонт сделать за их счет в подъезде. Все что на сверлили в подъездах должны были привезти в порядок ,срок данный государством прошел, теперь по суду можно взыскивать приведение в надлежащее состояние, суды на стороне собственников.
13:29:44 03-08-2026
Теперь вообще на этих чертей управы не найти?..