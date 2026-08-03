Новые нормы предусматривают штрафы до 500 тысяч рублей

03 августа 2026, 10:20, ИА Амител

Открытие вышки сотовой связи / Фото: amic.ru

С 6 августа в России вступит в силу федеральный закон, вводящий административную ответственность для управляющих компаний, ТСЖ и жилищно-строительных кооперативов за создание препятствий операторам связи при работе в многоквартирных домах. Новые нормы предусматривают штрафы до 500 тысяч рублей за нарушение правил взаимодействия с провайдерами.

Об изменениях в законодательстве рассказала депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Ксения Белоусова. По ее словам, административная ответственность будет применяться в случаях, когда управляющие организации необоснованно отказывают операторам связи в доступе в технические помещения, затягивают согласование работ или требуют незаконную плату за размещение оборудования.

Поправки распространяются на случаи монтажа, эксплуатации и демонтажа сетей связи на объектах общего имущества многоквартирных домов.

Для должностных лиц размер штрафа составит от 10 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей. За повторные нарушения законодательством предусмотрены более строгие санкции.

При этом новый закон не предоставляет операторам связи дополнительных полномочий. Право доступа к общему имуществу многоквартирных домов уже предусмотрено действующим законодательством, а изменения вводят механизм административной ответственности за нарушение установленных правил взаимодействия.

Новые требования будут распространяться на управляющие компании, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы. Закон вступит в силу 6 августа 2026 года.