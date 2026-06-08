В России взлетела выдача кредитов

Опережающими темпами растут выдачи кредитов наличными

08 июня 2026, 21:16, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По итогам мая 2026 года объем выдачи розничных кредитов составил 993,8 млрд рублей — на 2% больше результатов апреля и почти в полтора раза выше показателя годовой давности. Об этом сообщает "Коммерсант".

Опережающими темпами растут выдачи кредитов наличными. В мае они достигли 480 млрд рублей, превысив апрельский показатель на 9%. Это лучший месячный результат с августа 2024 года. Рост объемов обеспечило увеличение количества выдач на 13%, до 2,46 млн.

Объемы автокредитования также показали рост: в мае было выдано свыше 111 тыс. кредитов (+3%) на сумму почти 173 млрд рублей (+6%). На рост повлияло увеличение среднего размера кредитам — на 3%, до 1,55 млн рублей, максимум за десять лет.

При этом ипотека в мае показала снижение объемов выдачи на 9%, до 321,6 млрд руб. Число выданных ипотечных кредитов сократилось на 12%, до 71,7 тыс. Снижение затронуло как рыночные программы, так и льготную ипотеку. Причиной стали сохраняющиеся высокие ставки, рост цен на жилье и ужесточение условий выдачи по "Семейной ипотеке".