Онлайн-кредиты хотят блокировать до дополнительного подтверждения

Депутат Георгий Камнев также выступил за введение "периода охлаждения" для дистанционных займов, особенно для пожилых граждан

28 мая 2026, 11:14, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Георгий Камнев в беседе с ТАСС предложил обязать банки автоматически блокировать переводы на сторонние счета при оформлении дистанционного кредита, если операция вызывает подозрения. Средства не должны уходить без дополнительного подтверждения.

«Считаю, что необходимы системные решения на законодательном уровне. Во-первых, банки должны нести повышенную ответственность за дистанционные кредиты, оформленные при признаках мошенничества. Если средства мгновенно выводятся на сторонние счета, операция должна автоматически блокироваться до дополнительного подтверждения», — пояснил парламентарий.

Кроме того, Камнев предложил ввести обязательный "период охлаждения" для онлайн-кредитов. Это даст человеку время одуматься и отменить операцию до того, как деньги уйдут мошенникам. Особенно актуально это для пожилых граждан.