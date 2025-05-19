В Рубцовске открыли мемориальную доску погибшему бойцу СВО

С начала спецоперации Владимир Пьянов неоднократно выполнял опасные боевые задачи

19 мая 2025, 22:30, ИА Амител

Фото: администрация Рубцовска / vk.com/rubtsovsk22_adm

В Рубцовске на стене лицея № 7 открыли мемориальную доску капитану Владимиру Пьянову, погибшему при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации, сообщили в местной администрации.

Владимир родился в Рубцовске в 1995 году. С 2003 по 2014 год учился в лицее № 7. В 2014-м поступил в Тюменское высшее военное инженерное командное училище, которое окончил в 2019-м в звании лейтенанта.

"С начала специальной военной операции он неоднократно выполнял боевые задачи на самых опасных направлениях, за что был удостоен высоких государственных наград: ордена "За заслуги перед Отечеством" с мечами и медали Жукова", – говорится в публикации.

Владимир Пьянов погиб 10 апреля текущего года в Запорожской области, выполняя боевую задачу.

Ранее на Алтае семье погибшего бойца СВО вручили орден Мужества.