В Рубцовске выставили на продажу Porsche с панорамной крышей и пробегом 219 тысяч км

Также в автомобиле выполнена полная шумоизоляция

31 июля 2026, 12:09, ИА Амител

Фото: drom

В Рубцовске выставили на продажу Porsche Cayenne Turbo 2007 года выпуска. За кроссовер мощностью 500 лошадиных сил владелец просит 1,7 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте Drom.

Автомобиль представлен в комплектации 4.8 Tiptronic Turbo. Пробег машины составляет 219 тысяч километров.

Как указано в объявлении, кроссовер оснащен панорамной крышей, аэродинамическим пакетом Gemballa Biturbo, аэродинамическим капотом и выхлопной системой Gemballa. Также в автомобиле выполнена полная шумоизоляция.

Кроме того, в комплектацию входят бортовой компьютер, двухзонный климат-контроль, система стабилизации и ряд других опций.

Владелец отмечает, что пневматическая подвеска автомобиля исправно работает во всех режимах.