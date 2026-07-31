В Рубцовске выставили на продажу Porsche с панорамной крышей и пробегом 219 тысяч км
Также в автомобиле выполнена полная шумоизоляция
31 июля 2026, 12:09, ИА Амител
В Рубцовске выставили на продажу Porsche Cayenne Turbo 2007 года выпуска. За кроссовер мощностью 500 лошадиных сил владелец просит 1,7 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте Drom.
Автомобиль представлен в комплектации 4.8 Tiptronic Turbo. Пробег машины составляет 219 тысяч километров.
Как указано в объявлении, кроссовер оснащен панорамной крышей, аэродинамическим пакетом Gemballa Biturbo, аэродинамическим капотом и выхлопной системой Gemballa. Также в автомобиле выполнена полная шумоизоляция.
Кроме того, в комплектацию входят бортовой компьютер, двухзонный климат-контроль, система стабилизации и ряд других опций.
Владелец отмечает, что пневматическая подвеска автомобиля исправно работает во всех режимах.
13:23:38 31-07-2026
19 летний некропремиум, только для четких пацанов без номеров гонять раз в месяц( нет денег на учет поставить и штрафы платить и бензин не в силах купить.)
15:40:42 31-07-2026
Неужели купят, пробег больше 200.. ?
20:27:50 31-07-2026
dok_СФ (15:40:42 31-07-2026) Неужели купят, пробег больше 200.. ?... Дураков в России на сто лет припасено(с)
19:01:44 31-07-2026
вот оказывается где все деньги Рубцовска!!?
вот кто их прикарм... извинтите, заработал!?!
22:10:02 31-07-2026
Рубцовск и порше -это как монако и самогон
10:48:19 01-08-2026
Гость (22:10:02 31-07-2026) Рубцовск и порше -это как монако и самогон... да и пробег для 20лет что не целованная в 40 лет))))