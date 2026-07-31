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В Рубцовске выставили на продажу Porsche с панорамной крышей и пробегом 219 тысяч км

Также в автомобиле выполнена полная шумоизоляция

31 июля 2026, 12:09, ИА Амител

Фото: drom

В Рубцовске выставили на продажу Porsche Cayenne Turbo 2007 года выпуска. За кроссовер мощностью 500 лошадиных сил владелец просит 1,7 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте Drom.

Автомобиль представлен в комплектации 4.8 Tiptronic Turbo. Пробег машины составляет 219 тысяч километров.

Как указано в объявлении, кроссовер оснащен панорамной крышей, аэродинамическим пакетом Gemballa Biturbo, аэродинамическим капотом и выхлопной системой Gemballa. Также в автомобиле выполнена полная шумоизоляция.

Кроме того, в комплектацию входят бортовой компьютер, двухзонный климат-контроль, система стабилизации и ряд других опций.

Владелец отмечает, что пневматическая подвеска автомобиля исправно работает во всех режимах.

Алтайский край Рубцовск Авто
       

Комментарии 6

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Александр

13:23:38 31-07-2026

19 летний некропремиум, только для четких пацанов без номеров гонять раз в месяц( нет денег на учет поставить и штрафы платить и бензин не в силах купить.)

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dok_СФ

15:40:42 31-07-2026

Неужели купят, пробег больше 200.. ?

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Гость

20:27:50 31-07-2026

dok_СФ (15:40:42 31-07-2026) Неужели купят, пробег больше 200.. ?... Дураков в России на сто лет припасено(с)

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Гость

19:01:44 31-07-2026

вот оказывается где все деньги Рубцовска!!?
вот кто их прикарм... извинтите, заработал!?!

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Гость

22:10:02 31-07-2026

Рубцовск и порше -это как монако и самогон

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Гость

10:48:19 01-08-2026

Гость (22:10:02 31-07-2026) Рубцовск и порше -это как монако и самогон... да и пробег для 20лет что не целованная в 40 лет))))

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