По цене "однушки". Почему в Барнауле дорого продают машино-места и есть ли на них спрос

Стоимость некоторых предложений гораздо выше, чем цена даже премиальных автомобилей

06 июля 2026, 11:15, ИА Амител

Машино-места в подземном паркинге / Изображение сгенерировано нейросетью

5,5 млн рублей — именно столько просят собственники машино-мест в ЖК на ул. Пролетарской. Среди всех предложений в подземных паркингах барнаульских домов этот вариант — самый дорогой. Еще в начале зимы верхом рынка были машино-места за 2,5 млн рублей, а низом — 800 тыс. рублей. Теперь же стоимость "рванула". Эксперты считают, что дело в высоком спросе на машино-места, который сформировался в начале года. Подробнее — в материале amic.ru.

Инвестиционная недвижимость

Наибольшая цена за машино-места — в дорогих и статусных барнаульских ЖК, где стоимость квартир также гораздо выше рынка. Речь о домах на ул. Пролетарской, 151 (ЖК "Ютссон"), ул. Пролетарской, 80 (ЖК "Домъ 80"), ул. Чернышевского, 189 (ЖК "Современник"), ул. Пролетарской, 165, на пр. Комсомольском, 122г (ЖК "Две эпохи"), пр. Красноармейском, 61б (ЖК "Оскар") и других.

Стоимость предложений в этих ЖК — 3,3–5,5 млн рублей. Варианты дороже 4 млн — это семейная парковка, рассчитанная на два автомобиля. При этом, кроме открытой площадки 15–30 "квадратов", новый собственник больше ничего и не получит. Максимум — зарядку для электромобиля.

Эксперты говорят, что спрос на машино-места резко вырос в начале года. Некоторые барнаульцы стали рассматривать эти объекты недвижимости как варианты для инвестиций. То есть они могли вложиться в покупку паркинга, когда дом находился на котловане, а после сдачи ЖК продать объект или сдать его в аренду.

«Если у людей есть немного средств, которых не хватит на квартиру, а под семейную ипотеку они не попадают, горожане начинают искать альтернативные вложения. Как вариант — машино-места», — ранее сообщила amic.ru руководитель отдела продаж агентства недвижимости "Жилфонд" (барнаульский офис) Ольга Зембатова.

Динамичный сегмент

Резкий рост цен на машино-места эксперты также объясняют нехваткой предложений, особенно — в центре города. То есть в подземном паркинге ЖК (где одновременно могут разместиться, например, 80 автомобилей) в продаже может быть лишь одно место. Собственник, видя спрос на объект, может установить любую цену.

«Некоторые покупатели, которые приобрели вторичную квартиру в ЖК, могут месяцами ждать, когда кто-то решит продать машино-место. Однако цены последнее время "кусаются", и семьи, которые приобрели квартиру в ЖК за 10–12 млн рублей, уже не могут потратить 3–4 млн на парковку, это высокая стоимость», — добавляет риелтор Евгения Панова.

Доступнее всего машино-места в Индустриальном районе. Там еще можно найти предложения за 1,8–2 млн рублей. А вот в ЖК на Змеиногорском тракте, где одновременно продают более десятка парковок и есть достаточное количество мест во дворе, цена составляет 1–1,3 млн рублей. То есть нередко цена зависит от избытка или дефицита предложений.

Кстати, как отмечает эксперт, иногда барнаульцы решают продать квартиру в ЖК, купить новую в той же локации (например, переехать из "двушки" в "трешку"), но сохраняют за собой машино-место в "старом" доме.

«Некоторые семьи действительно пользуются парковкой: ставят автомобиль и идут в соседний ЖК. Особенно если в нем не предусмотрен паркинг. Другие сдают машино-место в аренду и арендуют парковку в новом доме. Ставки составляют в среднем 5–7 тысяч рублей в месяц. Но найти варианты бывает очень сложно: они уходят гораздо быстрее, чем арендные квартиры находят арендаторов», — отмечает Евгения Панова.