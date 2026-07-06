По цене "однушки". Почему в Барнауле дорого продают машино-места и есть ли на них спрос
Стоимость некоторых предложений гораздо выше, чем цена даже премиальных автомобилей
06 июля 2026, 11:15, ИА Амител
5,5 млн рублей — именно столько просят собственники машино-мест в ЖК на ул. Пролетарской. Среди всех предложений в подземных паркингах барнаульских домов этот вариант — самый дорогой. Еще в начале зимы верхом рынка были машино-места за 2,5 млн рублей, а низом — 800 тыс. рублей. Теперь же стоимость "рванула". Эксперты считают, что дело в высоком спросе на машино-места, который сформировался в начале года. Подробнее — в материале amic.ru.
Инвестиционная недвижимость
Наибольшая цена за машино-места — в дорогих и статусных барнаульских ЖК, где стоимость квартир также гораздо выше рынка. Речь о домах на ул. Пролетарской, 151 (ЖК "Ютссон"), ул. Пролетарской, 80 (ЖК "Домъ 80"), ул. Чернышевского, 189 (ЖК "Современник"), ул. Пролетарской, 165, на пр. Комсомольском, 122г (ЖК "Две эпохи"), пр. Красноармейском, 61б (ЖК "Оскар") и других.
Стоимость предложений в этих ЖК — 3,3–5,5 млн рублей. Варианты дороже 4 млн — это семейная парковка, рассчитанная на два автомобиля. При этом, кроме открытой площадки 15–30 "квадратов", новый собственник больше ничего и не получит. Максимум — зарядку для электромобиля.
Эксперты говорят, что спрос на машино-места резко вырос в начале года. Некоторые барнаульцы стали рассматривать эти объекты недвижимости как варианты для инвестиций. То есть они могли вложиться в покупку паркинга, когда дом находился на котловане, а после сдачи ЖК продать объект или сдать его в аренду.
«Если у людей есть немного средств, которых не хватит на квартиру, а под семейную ипотеку они не попадают, горожане начинают искать альтернативные вложения. Как вариант — машино-места», — ранее сообщила amic.ru руководитель отдела продаж агентства недвижимости "Жилфонд" (барнаульский офис) Ольга Зембатова.
Динамичный сегмент
Резкий рост цен на машино-места эксперты также объясняют нехваткой предложений, особенно — в центре города. То есть в подземном паркинге ЖК (где одновременно могут разместиться, например, 80 автомобилей) в продаже может быть лишь одно место. Собственник, видя спрос на объект, может установить любую цену.
«Некоторые покупатели, которые приобрели вторичную квартиру в ЖК, могут месяцами ждать, когда кто-то решит продать машино-место. Однако цены последнее время "кусаются", и семьи, которые приобрели квартиру в ЖК за 10–12 млн рублей, уже не могут потратить 3–4 млн на парковку, это высокая стоимость», — добавляет риелтор Евгения Панова.
Доступнее всего машино-места в Индустриальном районе. Там еще можно найти предложения за 1,8–2 млн рублей. А вот в ЖК на Змеиногорском тракте, где одновременно продают более десятка парковок и есть достаточное количество мест во дворе, цена составляет 1–1,3 млн рублей. То есть нередко цена зависит от избытка или дефицита предложений.
Кстати, как отмечает эксперт, иногда барнаульцы решают продать квартиру в ЖК, купить новую в той же локации (например, переехать из "двушки" в "трешку"), но сохраняют за собой машино-место в "старом" доме.
«Некоторые семьи действительно пользуются парковкой: ставят автомобиль и идут в соседний ЖК. Особенно если в нем не предусмотрен паркинг. Другие сдают машино-место в аренду и арендуют парковку в новом доме. Ставки составляют в среднем 5–7 тысяч рублей в месяц. Но найти варианты бывает очень сложно: они уходят гораздо быстрее, чем арендные квартиры находят арендаторов», — отмечает Евгения Панова.
11:33:54 06-07-2026
«Если у людей есть немного средств, которых не хватит на квартиру, а под семейную ипотеку они не попадают, горожане начинают искать альтернативные вложения. Как вариант — машино-места»
Ну так совсем немного средств 3,3-5,5 млн. Очередной клоун эксперт!?
11:48:43 06-07-2026
дорого продают машино-места
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потому, что машины должны где-то стоять
11:55:35 06-07-2026
Гы! А как же уверения граждан застройщиков в том, что они предусматривают достаточное количество машиномест при строительстве ЖК? Значит мы получили очередное подтверждения их банального вранья?
12:04:27 06-07-2026
Гость (11:55:35 06-07-2026) Гы! А как же уверения граждан застройщиков в том, что они пр... Маркетинг. Существо с деньгами должно быть их лишено - иначе депрессия и крах экономической модели.
Надо кого то грабить, чтоб оставаться богатым!
12:11:37 06-07-2026
Гость (11:55:35 06-07-2026) Гы! А как же уверения граждан застройщиков в том, что они пр... Читать пробовал? В том-то и дело, что в, основном, машиноместа покупают не жильцы, а ушлые до прибыли деятели, вкладывающиеся в выгодную недвижимость.
12:27:05 06-07-2026
Гость (12:11:37 06-07-2026) Читать пробовал? В том-то и дело, что в, основном, машиномес... А ты думал? Смысл был бы скупать машиноместа барыгам, если бы их и так хватало пусть с небольшим избытком? Кто бы у них потом чего выкупил?
12:10:08 06-07-2026
на папанинцев напротив суда строят хрень в 16 этажей на 10 сотках земли
жуть
город одобрил
чиновники довольны
а где люди будут ставить машины?
правильно
у медуниверситета, где и сейчас нет мест
или во дворе дома 121
12:28:28 06-07-2026
Гость (12:10:08 06-07-2026) на папанинцев напротив суда строят хрень в 16 этажей на 10 с... "или во дворе дома 121" - спасибо за идею))!!
12:46:36 06-07-2026
Гость (12:10:08 06-07-2026) на папанинцев
Там уже сейчас паркуются даже на склоне между Папанинцев и Крупской, занимая ряд и без того узкой дороги
12:18:24 06-07-2026
тут стоит просто посмотреть как эту проблему решают предприниматели в японии. Они между высотками где вверх строить нельзя строят многоуровневый подвал свечку вниз. Площадь подвала такая что туда входят 4 машины и лифт. Если например уровней 20 то 20*4 = 80 машин. А площадь места под эту свечку примерно 5 на 5 метров нужна. Получить разрешение на 25 метров двора просто. Лифт ставит и извлекает машину на место автоматически. Плата берется почасовая. Прибыль этого у нас в Барнауле бедет за 300% зашкаливать
13:02:59 06-07-2026
Беспилотные авиатакси на ядерной батарее решат этот пресловутый вопрос нехватки парковки и разбитых дорог.
16:20:44 06-07-2026
"Ставки составляют в среднем 5–7 тысяч рублей в месяц" Сдавать за 5 тр при цене покупки в 3мл? Очень выгодное приобретение, 60тр в год. это аж 2% годовых. Не смешите. Парковки скупают на уровне котлована, что бы продать после сдачи дома в 3-5 раз дороже. А пока висит на продаже - сдают. Так себе эксперт))
13:34:31 28-07-2026
Здесь муниципалитет думаю должен вмешаться, как то регулировать приобретение машиномест только жителями близлижайщего района..Ведь они строятся для того, чтобы во дворах машины не стояли..А по итогу во двор зайти нельзя, неговоря уже про проехать..